VaiOnline
La storia.
15 febbraio 2026 alle 00:27

Marinai agli ordini di Paola Piroddi 

È di Bari Sardo la prima donna vicecomandante del presidio militare di La Maddalena 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È nata a Bari Sardo la prima donna vicecomandante del Presidio militare e della Scuola sottufficiali della Marina militare di La Maddalena: Paola Piroddi, 43 anni, sposata e madre di due figli. È già stata comandante, nel 2015, con il grado di tenente di vascello, dell’Ufficio locale marittimo di Alghero; dall’ottobre scorso, dopo altri incarichi, con il grado di capitano di fregata, è comandante in seconda di una caserma che, tra quadro permanente, corsisti e personale civile, raggiunge le 500 unità. All’interno della caserma-istituto di formazione affianca il comandante, CV Francesco Mafiola, occupandosi direttamente di alcuni settori e sostituendolo nel pieno comando in caso di sua assenza per missione, licenza o altri impegni. Uno di questi, appena arrivata a La Maddalena, è stato rappresentare la Marina, con un picchetto armato, alle cerimonie dello scorso novembre, durante la deposizione della corona al monumento ai Caduti del mare e, successivamente, al sacrario militare del cimitero cittadino.

Il cursus honorum

Dopo i primi cicli di studi a Bari Sardo, sempre in Ogliastra Paola Piroddi ha conseguito la maturità classica, per poi sostenere gli esami di ammissione all’Accademia navale di Livorno, dove nel 2001 è stata ammessa, tra le prime donne (una trentina su 150 allievi) ad entrare in Marina. Negli anni di Accademia, frequentata come appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, effettuando tutti gli imbarchi previsti dal corso. Con Vespucci, la nave più bella del mondo, a 19 anni ha vissuto un’esperienza di imbarco-scuola indubbiamente indimenticabile, girando mezzo mondo: «Un bellissimo ricordo, impegnativo ma molto formativo, oltre che dal punto di vista professionale anche personale, con tappe di navigazione anche di 20 giorni, senza più contatti con l’esterno». Al termine del secondo anno d’Accademia ha partecipato a una campagna formativa su nave San Giorgio e, l’anno successivo, su un’unità a vela, l’Orsa Maggiore, quindi su un pattugliatore delle Capitanerie di porto.

La missione

«Ogni comandante, nello svolgere le proprie funzioni, ha una propria impronta personale, legata alle attitudini e alle esperienze professionali e di vita», afferma la capitana Piroddi. «Nei miei incarichi ho sempre cercato di prestare grande attenzione al personale, perché una persona serena, dentro e fuori dall’ambiente di lavoro, può dare il meglio di sé. Cerco di essere disponibile all’ascolto, di conoscere le eventuali difficoltà e di offrire, per quanto possibile, un supporto concreto. Questo si riflette positivamente sia sul piano umano sia sul rendimento professionale». E questo vale in particolare presso l’Istituto di formazione di La Maddalena, frequentato da migliaia di corsisti, donne (mediamente il 30%) e uomini, poco più che ventenni, per i quali si tratta della «prima porta d’ingresso, in un mondo, per loro, del tutto nuovo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario.

«Grazia Deledda, perenne modernità»

Il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice 
l Deiana, Loi, Orunesu
La visita

«Gli vogliamo bene, lui lo deve sapere»

Applausi e ringraziamenti sotto la pioggia per il presidente e il suo omaggio alla scrittrice 
Simone Loi
maltempo

«Ho rischiato di morire schiacciato da quell’albero»

Andrea Scroccu: «Come mai non c’era l’allerta rossa?» 
Gianni Agus
L’ira dei pazienti nei centri prelievi. Denuncia della Fials: l’ennesimo grave disservizio

Niente reagenti, stop alle analisi

Al Santissima Trinità (Asl 8) si fermano gli esami del sangue 
Pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio: «Pronti a opporci»

«I costi degli impianti nella bolletta dei sardi»

La denuncia degli attivisti: nel decreto del Governo un regalo alle multinazionali 
Lorenzo Piras
La tragedia

L’addio di Francesca: «Ciao uomo di mare, il tuo sorriso un faro»

Arbatax, la sorella scrive al capitano morto nel naufragio della sua barca 
Simone Loi
Giustizia

Scontro su Gratteri tra Nordio e Csm: «Credibilità minima»

Il ministro attacca le toghe contrarie a eventuali sanzioni per il magistrato 
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Roma

Indagato per omicidio stradale l’uomo di Musk

Andrea Stroppa, referente in Italia del miliardario, ha travolto e ucciso un 18enne 