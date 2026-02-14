Marinai agli ordini di Paola Piroddi 

È nata a Bari Sardo la prima donna vicecomandante del Presidio militare e della Scuola sottufficiali della Marina militare di La Maddalena: Paola Piroddi, 43 anni, sposata e madre di due figli. È già stata comandante, nel 2015, con il grado di tenente di vascello, dell’Ufficio locale marittimo di Alghero; dall’ottobre scorso, dopo altri incarichi, con il grado di capitano di fregata, è comandante in seconda di una caserma che, tra quadro permanente, corsisti e personale civile, raggiunge le 500 unità. All’interno della caserma-istituto di formazione affianca il comandante, CV Francesco Mafiola, occupandosi direttamente di alcuni settori e sostituendolo nel pieno comando in caso di sua assenza per missione, licenza o altri impegni. Uno di questi, appena arrivata a La Maddalena, è stato rappresentare la Marina, con un picchetto armato, alle cerimonie dello scorso novembre, durante la deposizione della corona al monumento ai Caduti del mare e, successivamente, al sacrario militare del cimitero cittadino.

Il cursus honorum

Dopo i primi cicli di studi a Bari Sardo, sempre in Ogliastra Paola Piroddi ha conseguito la maturità classica, per poi sostenere gli esami di ammissione all’Accademia navale di Livorno, dove nel 2001 è stata ammessa, tra le prime donne (una trentina su 150 allievi) ad entrare in Marina. Negli anni di Accademia, frequentata come appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, effettuando tutti gli imbarchi previsti dal corso. Con Vespucci, la nave più bella del mondo, a 19 anni ha vissuto un’esperienza di imbarco-scuola indubbiamente indimenticabile, girando mezzo mondo: «Un bellissimo ricordo, impegnativo ma molto formativo, oltre che dal punto di vista professionale anche personale, con tappe di navigazione anche di 20 giorni, senza più contatti con l’esterno». Al termine del secondo anno d’Accademia ha partecipato a una campagna formativa su nave San Giorgio e, l’anno successivo, su un’unità a vela, l’Orsa Maggiore, quindi su un pattugliatore delle Capitanerie di porto.

La missione

«Ogni comandante, nello svolgere le proprie funzioni, ha una propria impronta personale, legata alle attitudini e alle esperienze professionali e di vita», afferma la capitana Piroddi. «Nei miei incarichi ho sempre cercato di prestare grande attenzione al personale, perché una persona serena, dentro e fuori dall’ambiente di lavoro, può dare il meglio di sé. Cerco di essere disponibile all’ascolto, di conoscere le eventuali difficoltà e di offrire, per quanto possibile, un supporto concreto. Questo si riflette positivamente sia sul piano umano sia sul rendimento professionale». E questo vale in particolare presso l’Istituto di formazione di La Maddalena, frequentato da migliaia di corsisti, donne (mediamente il 30%) e uomini, poco più che ventenni, per i quali si tratta della «prima porta d’ingresso, in un mondo, per loro, del tutto nuovo».

