Marina, si restringe la zona rossa 

Arrampicato su una scala, Fausto Montis dà l’ultima pennellata di nero al cancello dell’istituto che si affaccia su piazzetta Savoia. «Finalmente, sono rinato», dice con un senso di gioia e liberazione. «Finalmente da lunedì prossimo i ragazzi torneranno nelle loro classi, in questi due mesi hanno seguito le lezioni con la didattica a distanza. Mancavano da prima di Natale, quando la scuola Boccaccio ha chiuso per le festività». Sarebbero dovuti rientrare il 9 gennaio, ma due giorni prima della fine delle vacanze le crepe nei muri, l’ordinanza di sgombero e la recinzione a delimitare l’area a rischio crolli». Il passato sta per finire nel cassetto dei brutti ricordi. «Siamo stati coinvolti nell’ordinanza di sgombero solo perché l’ingresso dello stabile è nell’edificio lesionato, mentre le aule sono nella palazzina che non è mai stata coinvolta nei cedimenti».

Via Dettori cerca di tornare lentamente alla normalità. I responsabili della Protezione civile comunale, dopo la richiesta del consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale, hanno deciso di restringere la “zona rossa” coinvolta nei crolli. Venerdì sera è arrivata l’ordinanza che revoca l’ordine di sgombero e l’inagibilità per la palazzina al numero 27, occupato da studi professionali e abitazioni, e per l’edificio al numero 24 dove ha la sede la scuola Boccaccio.

Via Dettori cerca di tornare lentamente alla normalità. I responsabili della Protezione civile comunale, dopo la richiesta del consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale, hanno deciso di restringere la “zona rossa” coinvolta nei crolli. Venerdì sera è arrivata l’ordinanza che revoca l’ordine di sgombero e l’inagibilità per la palazzina al numero 27, occupato da studi professionali e abitazioni, e per l’edificio al numero 24 dove ha la sede la scuola Boccaccio.

Di nuovo in aula

La caccia al tesoro

I lavori per la ricerca delle cause procedono a rilento. L’area, oltre a essere delicata, è sottoposta a vincoli da parte della Sovrintendenza. Ma non è tutto, a rallentare le procedure per effettuare gli scavi, necessari per le indagini orientate a scoprire le cause degli smottamenti, l’individuazione di un tubo del gas. Da giorni i dipendenti della ditta Pellegrini sono alla ricerca della conduttura che alimentava gli edifici all’interno della zona rossa. La sua scoperta è necessaria per effettuare i lavori in totale sicurezza, evitando il rischio di pericolose esplosioni. Successivamente andrà isolata e bonificata con azoto. Scovarla non è affatto semplice, non si trova la mappa che segnala la posizione esatta dall’infrastruttura. Ecco perché gli operai, con ruspa e martello pneumatico, la stanno cercando “a naso”. Operazione complicata anche perché sotto il basolato ci sono i tubi delle fogne, dell’acqua e i cavi telefonici che non devono essere danneggiati.

Il silenzio

Anche l’avvocato Giorgio Concas ha ricevuto il nulla osta per rientrare nel suo studio e nella sua abitazione, in via Dettori 27. «Lunedì si doveva procedere alla verifica e alla quantificazione dei danni delle singole proprietà e delle parti condominiali delle palazzine con i numeri pari. Domani si procederà con i numeri dispari». Il legale si lamenta della latitanza delle istituzioni sul fronte degli aiuti economici. Il contributo da mezzo milione di euro per i lavoratori penalizzati dalla chiusura delle attività commerciali è bloccato nelle sabbie mobili della Giunta regionale che non riesce a deliberare. «Ciò che preoccupa è il silenzio di Comune e Regione che avevano preannunciato l’eventuale accollo del risanamento del sottosuolo a prescindere dalle responsabilità sulla causa efficiente del disastro. Sarebbe utile conoscere quali determinazioni concrete assumeranno questi Enti data la necessità di recuperare il quartiere Marina alla normalità sotto tutti gli aspetti, commerciali, vivibilità per i residenti, nonché fruibilità per tutti e soprattutto per i turisti».

