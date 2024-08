Marina Residence, il boschetto trasformato in un letamaio 

“Spiaggia e bosco non sono la vostra discarica”. Hanno voluto comunicarlo così il loro disappunto, i frequentatori dell’arenile di Marina Residence: con un cartello lasciato su un albero, nello spiazzo di accesso al mare realizzato nell’area retro demaniale. Perché è dall’inizio dell’estate che il boschetto, è trasformato in un letamaio. Le persone arrivano e gettano di tutto: negli ultimi giorni è toccato ad alcune seggioline e varia attrezzatura da spiaggia che ormai non era più utilizzabile, quindi cosa c’è di meglio che gettarla nell’area pubblica anziché portarla a casa per smaltirla correttamente. E una scritta “incivili” è stata impressa anche sulle seggioline, giusto per far capire bene il messaggio.

Stesse scene di Marina Residence sono all’ordine del giorno anche nel boschetto davanti alla spiaggia di Mari Pintau, dove sono frequenti gli abbandoni di rifiuti.

Ed è proprio qui che più volte i volontari di Cittadinanza attiva Oikos hanno organizzato le passeggiate ecologiche. L’ultima, alla vigilia dell’estate, prima ancora dell’assalto dei bagnanti, e già allora il bottino era stato preoccupante: 45 sacchi di rifiuti raccolti in poco più di due ore.

