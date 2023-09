Marina Rei per “Cagliari dal vivo” stasera in concerto al Lazzaretto 

Musica, live di grandi artisti, laboratori per i piccini e sfide a colpi di hip-hop e freestyle per animare le notti d’estate settembrine di “Cagliari dal vivo”, progetto voluto dal Comune. Dopo la sosta agostana, la carovana spettacolare organizzata da Sardegna Concerti, Jazz in Sardegna e associazione Il Jazzino si trasferisce nel quartiere di Sant'Elia, dove questa sera alle 21, negli spazi del Lazzaretto, si esibirà la cantautrice, percussionista e batterista Marina Rei, recentemente applaudita sul palco del Massimo di Cagliari in compagnia di Carmen Consoli. Sul palco, un super live show dedicato ai suoi più grandi e intramontabili successi.

Emozioni anche per i piccolissimi, sempre oggi al Lazzaretto di Cagliari, grazie agli incontri organizzati dalla musicologa Francesca Romana Motzo. Si intitola infatti "Musica inNata” il progetto dedicato alle neo-famiglie della fascia d'età 0-12 mesi, un'esperienza immersiva dove suoni e ritmi liberamente espressi da genitori e bambini, verranno guidati a comporre una trama sonora condivisa ed istantanea (costo 8 euro). “Musica inFamiglia” è invece un'esperienza che privilegia una condotta inclusiva pensata inizialmente per tutti i nuclei familiari numerosi (con almeno un bambino nella fascia 0-4 anni) che fanno della cooperazione intergenerazionale, il loro punto di forza (costo 8 euro).Nel ricco cartellone composto da decine di appuntamenti, spazio anche a contest di hip-hop e break-dance.

