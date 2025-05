Marina Piccola, il cantiere infinito 

Doveva essere la porta del lungomare Poetto. Piazza Degli Arcipelaghi, però, è ancora ingabbiata dalle reti di protezione di un cantiere che si sarebbe dovuto concludere un anno fa. Il cartello dei lavori indica la data perentoria: 27 luglio 2024. Ma di panchine, fontane, lampioni neanche l’ombra; solo ruspe, materiali e polvere. Polvere che, a Marina Piccola, si materializza anche poco distante, nel grande sterrato trasformato in parcheggio. Il terreno è di proprietà della Regione e, visto come gestisce il patrimonio, è probabile che rimanga in queste pessime condizioni per ancora molto tempo.

Cantiere aperto

La stagione è alle porte ma nonostante le rassicurazioni che arrivano da Palazzo Bacaredda - le stesse che il 24 ottobre fatte al nostro giornale annunciando la conclusione dell’opera entro un mese - sembra improbabile che cagliaritani e turisti possano vedere finalmente il termine dell’opera. Chi attraversa quei pochi metri di cemento che collegano la Prima fermata a Marina Piccola vive un sentimento misto di sconforto e assuefazione, comune a tutti i progetti iniziati e non ancora finiti: metropolitana di superficie e via Roma su tutti.

Anche ieri mattina, prima che il tempo peggiorasse, il Poetto è stato preso d’assalto da migliaia di persone, tra loro nuotatori, canoisti, ciclisti e semplice bagnanti. Alberto Ulzega affronta il reticolato di quella che dovrebbe diventare piazza Degli Arcipelghi con il suo cane. «Non voglio certe fare polemiche politiche – precisa – ma è indubbio che questo cantiere dura da troppo tempo. Mi auguro che almeno entro la fine dell’estate sia concluso». Più radicale l’analisi di Renato Saracco venuto a Cagliari per “svernare”: «Faccio il bagno tutti i giorni, anche durante la brutta stagione. Attraverso tutti i giorni il Poetto e Marina Piccola e per lunghi periodi non ho mai visto operai al lavoro. Ora sono 2 o 3, sembra vogliano dare un’accelerata, ma con queste forze in campo sarà difficile che finiscano in tempi brevi. Tre anni per un piazzale sono davvero troppi».

Gianfranco Cocco è il presidente del Comitato dei residenti. «Il cantiere ha creato gravi disagi anche a noi che viviamo qui. Per un lungo periodo è stata soppressa la fermata del Ctm. In un incontro a febbraio, l’assessore ci aveva spiegato che i tempi si erano dilatati a causa delle temperature necessarie per la posa in opera della vernice della pavimentazione. Una cosa è certa – aggiunge – cambiano le amministrazioni politiche ma non i problemi della città».

Il rush finale

Per l’assessore Yuri Marcialis «I lavori per la riqualificazione di piazza degli Arcipelaghi stanno procedendo regolarmente, in linea con le tempistiche comunicate, che prevedevano la conclusione entro l'inizio dell'estate. Le pavimentazioni sono ormai in fase di completamento e, contestualmente, si sta intervenendo sulla sistemazione delle aiuole e delle aree verdi. Sono già in corso i collaudi tecnici delle opere, mentre alcune lavorazioni sono state oggetto di revisione per garantirne la piena conformità e qualità. È previsto per la prossima settimana l’arrivo e la successiva installazione delle pensiline ombreggianti, elemento fondamentale per migliorare il comfort e la fruibilità dello spazio pubblico».

Cosa sarà

Il progetto, dal costo di 3 milioni di euro finanziato con il fondo di sviluppo e coesione, si sviluppa lungo due direttrici: verso le abitazioni, dove troveranno posto una carreggiata Ztl e il marciapiede, e verso il mare e Marina Piccola, con la ridefinizione degli spazi verdi salvaguardando le alberature esistenti. Sarà realizzata una corsia destinata al traffico (per residenti, concessionari delle attività balneari e nautiche), una pista ciclabile, una corsia per i runner, colorate in asfalto rosso-terra come le altre esistenti.

