Marina Piccola, altri lavori in arrivo 

Il problema dell’erosione della spiaggia, per il momento, è sotto controllo (grazie al completamento del progetto “tuvariam”, finalizzato alla tutela del sistema dunale). Poi però restano i servizi che spesso non funzionano o sono assenti (i bagni, soprattutto) e l’ippodromo, che dovrebbe essere un polo internazionale di eventi e invece è ancora bloccato in un commissariamento (paradossalmente virtuoso). E ancora: i cantieri aperti, come piazza degli Arcipelaghi (che però dopo quattordici mesi di lavori è quasi pronta) e quelli in attesa di vedere a luce da anni, come il completamento del restauro di Marina Piccola (a cui ha ricominciato a lavorare l’amministrazione), modificando la via di accesso alle auto, non più tra la rotonda e l'inizio della “passeggiata” ma sul lato opposto, sopra l’area oggi riservata ai parcheggi, il distretto della Vela e di un centro servizi dedicato, un’area parcheggi adatta all’occasione a ospitare eventi. Benvenuti al Poetto: il futuro del lungomare è un cantiere aperto.

Gli interventi

«Fin dal primo sopralluogo, col collega di Giunta Matteo Lecis Cocco Ortu», titolare dell’Urbanistica, «abbiamo compreso che una delle priorità del lungomare era quella di trovare rimedio alla situazione dei mastelli dei chioschi, per questa ragione abbiamo avviato, con delibera approvata la settimana scorsa, una rivisitazione del Pul», il piano di utilizzo dei litorali, «delineando le linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività di pianificazione, con finalità turistico ricettive», spiega l’assessora all’Ambiente con delega alla manutenzione del Poetto Luisa Giua Marassi. E aggiunge: «C'è poi un ulteriore priorità, e cioè la manutenzione straordinaria dei bagni, in special modo quello di Marina Piccola, dove occorre porre fine alla situazione delle docce “unisex” dentro il bagno degli uomini. Una priorità che ricade non solo sui turisti ma anche sui nostri cittadini e le nostre cittadine». Aspetto importante per l’amministrazione è la partecipazione. «Con l’assessore alle Attività produttive, Carlo Serra, abbiamo avviato un’interlocuzione col neo comitato di quartiere del Poetto con l’obiettivo di ricevere proposte e suggerimenti sulle principali tematiche», dice ancora l’assessora Giua Marassi.

Marina Piccola

C’è poi il capitolo Marina Piccola dove “pende” una variante urbanistica che non ha mai completato l’iter con la Regione. «Stiamo lavorando per correggerla e arrivare al suo completamento», spiega l’assessore all’Urbanistica Lecis Cocco Ortu. «Stiamo proseguendo con l’obiettivo di approvare la variante prima del Puc», aggiunge. Oltre dieci anni dopo il primo radicale intervento da parte della Regione, il Comune riprende il progetto di riqualificazione dell’area, rilancia il Distretto della vela (sul quale lavora anche l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta) e introduce alcune modifiche sostanziali per dare un nuovo volto a Marina Piccola. Le novità sono funzionali alla creazione del distretto della vela (inserito anche nel Puc) sul quale il Comune ha deciso di accelerare.«L'obiettivo è valorizzare l'intero comparto non solo a fini turistici ed economici», spiega. Ogni sodalizio (Windsurfing Club, Lega Navale e Yacht Club) avrà il suo spazio ma poi dovremo studiare anche come collegare piazza Arcipelaghi con Marina Piccola», aggiunge. Da rivedere anche il porticciolo: «Stiamo programmando interventi di sistemazione e riorganizzazione, con l'obiettivo di rendere decoroso e fruibile il punto di accesso all’area del porticciolo, compreso il piccolo edificio vincolato per il suo valore storico, che dovrebbe esser oggetto di tutela e che invece oggi, a causa del degrado, costituisce un punto di abbandono di rifiuti», conclude l’assessora Giua Marassi .

