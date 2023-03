Marina, ora spuntano le armi 

Non solo urla, schiamazzi fino a tarda notte, bottiglie in vetro abbandonante nelle strade della malamovida e liti. I carabinieri sabato sera sono stati chiamati dagli abitanti della Marina per la presenza di un ragazzino armato di pistola. Probabilmente un’arma giocattolo, impugnata forse per intimidire qualche rivale. L’ennesima inquietante vicenda avvenuta in un fine settimana nel centro storico, in quella zona al centro di proteste da parte degli abitanti che non si sentono più sicuri. Il tutto alla vigilia dell’incontro in Prefettura per la nascita del “Gruppo di monitoraggio” sugli aspetti negativi della movida, in programma domani mattina. Un’iniziativa, voluta dal prefetto Giuseppe De Matteis, per mettere insieme insieme istituzioni, forze di polizia, associazioni di commercianti, comitati di quartiere in modo da monitorare costantemente e tempestivamente quanto accade nelle zone frequentate da ragazzi e giovani.

Non solo urla, schiamazzi fino a tarda notte, bottiglie in vetro abbandonante nelle strade della malamovida e liti. I carabinieri sabato sera sono stati chiamati dagli abitanti della Marina per la presenza di un ragazzino armato di pistola. Probabilmente un’arma giocattolo, impugnata forse per intimidire qualche rivale. L’ennesima inquietante vicenda avvenuta in un fine settimana nel centro storico, in quella zona al centro di proteste da parte degli abitanti che non si sentono più sicuri. Il tutto alla vigilia dell’incontro in Prefettura per la nascita del “Gruppo di monitoraggio” sugli aspetti negativi della movida, in programma domani mattina. Un’iniziativa, voluta dal prefetto Giuseppe De Matteis, per mettere insieme insieme istituzioni, forze di polizia, associazioni di commercianti, comitati di quartiere in modo da monitorare costantemente e tempestivamente quanto accade nelle zone frequentate da ragazzi e giovani.

La speranza

La novità è particolarmente attesa dagli abitanti dei quartieri del centro storico. «Sarà più semplice insistere affinché ci sia una maggiore prevenzione», spiega Sandra Orrù di Apriamo le finestre alla Marina. «Dalla fine della scorsa estate abbiamo chiesto che venisse affrontato il problema in modo definitivo. Perché siamo stanchi di questa situazione». La richiesta principale è che vengano fatte delle norme più restrittive: «In questo modo le chiamate alle forze dell’ordine potranno avere un seguito. E anche che non ci sia più la possibilità che venga fatto lo scaricabarile sulle responsabilità».

Locali e orari

Adolfo Costa del Comitato di Stampace sottolinea: «Finalmente ci sarà un gruppo che riunirà non solo le istituzioni, le forze dell’ordine e i commercianti e titolari di bar e ristoranti. Anche gli abitanti potranno dire la loro e confrontarsi direttamente su quanto succede soprattutto il fine settimana». Al prefetto verranno fatte delle proposte: «Dei presidi fisse a tutte le ore da parte delle forze dell’ordine e l’installazione di telecamere nei punti più caldi». E poi le verifiche sui locali, soprattutto sui market che vendono alcolici ai minorenni a tutte le ore: «Ci dovrà essere la chiusura definitiva».

La legalità

«Le richieste a sindaco e Comune non sono servite», aggiunge Carlo Macciò dell’associazione “VivereAVillanova”, «e dunque siamo contenti dell’iniziativa avviata dal prefetto: speriamo indichi all’amministrazione comunale la via maestra della legalità in materia di pacifica convivenza tra residenti e attività commerciali». E le segnalazioni di irregolarità «da parte di alcuni gestori di locali, potranno essere verificate in tempi più rapidi».

© Riproduzione riservata