Marina, notte a tutto alcol e degrado 

Il risveglio, ieri mattina, è stato come sempre traumatico. Sul sagrato della chiesa di Sant’Eulalia i resti di un sabato sera e di una notte a tutto alcol, e altro: decine e decine di bottiglie gettate ovunque, anche nelle aiuole. E poi plastica e cartacce. Oltre ovviamente ai “bisogni”: ogni angolo della piazza e delle scalette è diventato un bagno pubblico. E l’odore insopportabile è lì a testimoniarlo. Per rendere agibile l’ingresso della chiesa, i parrocchiani con don Marco Lai si sono messi al lavoro da presto. In particolare per eliminare le bottiglie rotte: i resti andati in frantumi dei contenitori di birra rappresentavano un pericolo per chi passava davanti a Sant’Eulalia. Insomma un altro weekend difficile per i residenti combattuti tra la rassegnazione e la voglia di provare ancora a lottare per cambiare le cose.

I pericoli

E se dalla parrocchia per ora preferiscono non commentare, lasciando che a parlare siano le immagini della pulizia effettuata ieri mattina presto, chi lancia l’ennesimo allarme è Sandra Orrù dell’associazione Apriamo le finestre alla Marina. «La situazione è sempre la stessa», sbotta. «Siamo anni che combattiamo contro degrado, poca sicurezza, schiamazzi e pericoli. Ma alla fine il risultato è sempre lo stesso: non c’è niente di nuovo. Possono cambiare il colore dell’amministrazione che governa la città, il prefetto e il questore ma la Marina è sempre terra di nessuno».

Le segnalazioni

Il problema non riguarda solo la pulizia del rione. «Siamo costretti ad assistere alla vendita di alcolici ben oltre l’orario consentito oppure ai minorenni», prosegue la Orrù. «Anche recentemente sono state fatte delle segnalazioni di spaccio a sindaco, prefetto e questore. Sembrano cadute nel vuoto. La sensazione è che non ci sia alcun piano di controllo, né la volontà di fare qualcosa». Le zone maggiormente a rischio sono via Sant’Eulalia, via Baylle e via Sicilia. «Se nessuno interviene, come ben sappiamo il degrado porta degrado, insicurezza e inciviltà».

Il progetto

L’associazione, insieme ad altri comitati di cittadini e volontari, e la parrocchia, vuole organizzare una sfilata per dare lustro al rione. «Le proposte sono cadute nel vuoto. Non abbiamo avuto alcun riscontro», evidenzia ancora la Orrù. Il nuovo prefetto Giuseppe Castaldo ha dichiarato di voler dialogare con cittadini, associazioni e imprese: «Speriamo», conclude la rappresentate di Apriamo le finestre alla Marina. «Perché dopo anni di abbandono serve un intervento deciso di sindaco, prefetto, questore e forze dell’ordine».

