«Marina, no alla militarizzazione Restituire vivibilità al quartiere» 

«Violanza e sangue alla Marina? Sono stati dei giorni negativi sotto il punto di vista della criminalità. Ma la repressione ha funzionato: due persone sono state fermate e altre quattro denunciate. Sono tutti stranieri ma regolari sul territorio italiano. L’attività giudiziaria dunque è stata efficiente. Sulla prevenzione e sul controllo saremo ancora più presenti di quanto lo siamo già stati ma non possiamo dimenticare il resto della città e della Provincia». Paolo Rossi, questore di Cagliari ancora fino a domani, avrebbe preferito salutare la città in modo diverso e non dover gestire fino all’ultimo le emergenze che si stanno vivendo da oramai troppo tempo alla Marina.

I collegamenti

Nessuna guerra tra bande per il controllo dello spaccio alla Marina, né situazioni legate ad altre attività criminali. Le risse tra gruppi di stranieri finite con le coltellate e con tre giovani in ospedale, sono da ricondurre – come emerso dalle indagini della Squadra Mobile e dei Carabinieri – a dissapori tra algerini, da una parte, e tunisini dall’altra. La prima lite finita nel sangue ha dato il via alle vendette e al regolamento di conti. Il tutto sarebbe nato da divergenze banali. Come avvenuto anche in occasioni di altre scazzottate e risse in passato. Le identificazioni hanno confermato che non si tratta di cittadini irregolari ma di stranieri con richieste di permesso o che hanno già la documentazione in regola. Sono giovani il più delle volte usciti di recente dalle comunità che li hanno accolti quando arrivati in Italia, e poi in Sardegna, ancora minorenni. E ci sono anche stranieri sbarcati di recente nel territorio italiano e poi trasferiti nell’Isola.

Diverse problematiche

«I controlli ci sono», evidenzia il questore. «Svolgiamo ogni fine settimane dei servizi alla Marina con tutte le forze dell’ordine. Le attività aumenteranno ma non sono favorevole alla militarizzazione del quartiere». Non solo. Concentrare tutte le forze in una sola zona significherebbe lasciare scoperta gran parte della città e della Provincia. «Il territorio da controllare», ricorda Rossi, «è molto vasto. Non possiamo trascurare le richieste che arrivano da tante altre realtà». E la risposta a malamovida e a violenza tra gruppi di stranieri non deve arrivare solo da chi gestisce l’ordine e la sicurezza pubblica: «Si deve intervenire con il recupero della vivibilità del quartiere e combattere il degrado urbano, magari iniziando a potenziare l’illuminazione pubblica. Il Comune inoltre ha promesso che investirà sugli impianti di videosorveglianza: le telecamere sono uno strumento di prevenzione e poi anche un elemento importante per poter svolgere le indagini».

L’emozione

Paolo Rossi si appresta a lasciare Cagliari dopo tre anni e tre mesi ma anche la Polizia per raggiunti limiti d’età. Andrà in pensione e al suo posto, da giovedì, ci sarà, per la prima volta nella questura cagliaritana, una donna: Rosanna Lavezzaro, torinese, che ha ricoperto lo stesso incarico a Novara, Vercelli e Rimini, e dallo scorso novembre era al Ministero dell’Interno. «Sono arrivato alla fine del mio percorso», commenta Rossi, tradendo emozioni e commozione. «Da buon livornese dico sempre quello che penso: a Cagliari mi sono trovato benissimo e ha oramai occupato una parte del mio cuore». E pensare che nel novembre del 2020, quando l’allora ex capo della Polizia, Franco Gabrielli, gli aveva comunicato che sarebbe diventato questore di Cagliari, non aveva fatto i salti di gioia: «Non mi piaceva l’idea. Non volevo venire. Ora devo ringraziare di questa enorme opportunità e di essere rimasto fino alla fine della mia carriera». La gestione dell’ordine pubblico durante il funerale di Gigi Riva è stato uno dei momenti più toccanti: «Ho visto la partecipazione di un popolo. Una compostezza che solo i sardi possono avere».

I numeri

Il 2023 è stato un anno di numeri importanti per la Polizia: sono aumentati gli arresti (da 296 nel 2024 a 335), le denunce (da 920 a 962), i Daspo (da 42 a 61) e le identificazioni (da 223mila a 446mila). L’anno scorso sono stati svolti ben 2.800 servizi in tutta la Provincia. «Ringrazio tutto il personale della questura per il gran lavoro e l’enorme professionalità dimostrata nonostante le carenze d’organico. E grazie al prefetto di Cagliari, all’autorità giudiziaria, a tutte le altre forze dell’ordine e alle istituzioni per la grande collaborazione. Qui ho trascorso una delle parti più belle dei 42 anni trascorsi in Polizia».

