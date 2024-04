Marina militare, visitabili le basi e la nave Sirio 

Oggi in occasione della Giornata nazionale del mare, la Marina Militare aprirà le sue basi al pubblico. Per l’occasione il Comando marittimo autonomo ovest, Nave Sirio, la Direzione Marittima e il Centro secondario di telecomunicazioni e informatica saranno aperti. Questi gli orari:Comando marittimo autonomo ovest (piazza Marinai d’Italia, 1): 8,45 - 12,30; Nave Sirio (ormeggiata al molo Ichnusa): 8,45 - 12,30; Direzione Marittima (nelle sedi di piazza Deffenu, 16 e via dei Calafati, 19): 9 - 12; Centro secondario di telecomunicazioni e informatica (viale Calamosca, 11): 9,30 - 13.

La Sirio è uno dei due pattugliatori d’altura appartenente alla classe Costellazioni II. Varata nel 2002, il suo abituale porto di assegnazione è Augusta e dipende organicamente dal Comando Prima Squadriglia Pattugliatori che a sua volta dipende dal Comando Forze da Pattugliamento per la Sorveglianza e la Difesa Costiera.

