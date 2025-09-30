VaiOnline
Il processo.
01 ottobre 2025 alle 00:36

Marina militare, impresario assolto: non ci fu peculato 

Assolto dall’accusa di peculato e reati estinti per prescrizione per tutte le altre imputazioni. Si è chiuso così, davanti ai giudici della Seconda sezione penale del Tribunale, il processo nei confronti di Ignazio Virgilio Corgiolu, 51 anni, finito nell’inchiesta su una presunta fuoriuscita di centinaia di migliaia di euro dalle casse della Marina militare tra il 2011 e il 2014 per lavori non eseguiti.

Il procedimento nei confronti di alcuni ufficiali era già stato archiviato a Roma, su richiesta della stessa procura militare. Nei guai erano finiti il capo della gestione patrimoniale del Commissariato della Marina militare che forniva supporto logistico alle navi e ai vari Comandi della Sardegna e il titolare della società appaltatrice che avrebbe dovuto fare i lavori. Tutti gli indagati erano stati prosciolti, compreso il responsabile del servizio amministrativo dell’ente. L’unico finito a processo, rinviato a giudizio al termine dell’udienza preliminare, era stato per l’appunto Corgiolu. Secondo la ricostruzione del pm Enrico Lussu, i dirigenti davano per eseguiti lavori di pulizia, lavaggio, tinteggiatura, smontaggio, demolizione, manutenzione, antincendio e così via che, in realtà, non sarebbero stati portati a termine. In qualche caso le opera sarebbero state completate solo in parte, ma pagate quasi sempre per l'intero (in tutto circa 415mila) alla società che (in teoria) li avevrebbe dovuti eseguire. Ieri mattina si è chiuso il dibattimento con la sentenza letta dal collegio presieduto dal giudice Giorgio Cannas. A difendere in aula l’imputato è stato l'avvocato Marco Lisu.

