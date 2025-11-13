Marina Mariasch, le voci dell’Argentina a Sassari e Cagliari 

Nelle pieghe di una Buenos Aires contemporanea, una donna osserva il proprio matrimonio come si scruta un paesaggio improvvisamente estraneo. “Il matrimonio” di Marina Mariasch (Ischìre), è un testo che fonde riflessione autobiografia e analisi culturale, trasformando la materia domestica in materia letteraria incandescente. L’autrice, che ha presentato il volume ieri alla Mostra del Libro di Macomer, sarà oggi alle 18.30 alla libreria Azuni di Sassari, e domani alle 18.30 al Lazzaretto di Cagliari con per le anteprime del dicembre letterario del Club Jane Austen.

La voce di Mariasch – una delle autrici più originali della Generazione dei Novanta argentina – attraversa il quotidiano con una lucidità che non rinuncia alla tenerezza, dove ogni gesto diventa metafora. Ne nasce un ritratto del matrimonio come presente continuo, un mosaico sensoriale che rende politico il privato. Attivista di NiUnaMenos , poetessa, docente, Mariasch interroga il vivere insieme dal corpo e dall’esperienza, restituendo complessità senza semplificare, invitando a riconsiderare la forma stessa del legame. “Il matrimonio” è composto da settantacinque pagine di epifanie, piccoli scoppi di coscienza che registrano la tensione tra intimità e solitudine, tra la promessa della famiglia e la lenta erosione di sé.

