Marina Loi: «Vi racconto Pininfarina» 

I cinefili più appassionati non dimenticano la Lancia Aurelia de “Il sorpasso” di Dino Risi e la Nash Healey Spider di “Sabrina” di Billy Wilder, né l’Alfa Romeo Duetto de “Il laureato” di Mike Nichols. Tutte firmate Pininfarina.Nella memoria di Marina Loi, autrice con Flavia Triggiani di “Storia di una leggenda. Pininfarina”, presentato a Torino e in onda martedì prossimo in prima visione su Rai3 (alle 15.25), domina tuttavia un’immagine che svela, come un segno del destino, la genesi del documentario dedicato a Battista Pinin Farina, l’imprenditore e carrozziere astigiano leggenda dell’automotive italiana e fondatore nel 1930 dell’omonima azienda.

«È l’immagine di mio nonno Piero Vanini alla guida della sua Scat con zio Angelo piccolissimo accanto: fu tra i primi a Cagliari a possedere un’automobile», racconta la regista, sceneggiatrice e producer nata Roma da genitori cagliaritani e che divide la sua vita, appunto, tra la città delle origini e la Capitale. «Era una storia che sentivo raccontare da bambina, ma di recente ho scoperto che anche il mio bisnonno Angelo risulta nella lista dei pochi fortunati proprietari di auto, all’inizio del secolo scorso. Inoltre nonno Piero, padre di mia mamma Maria Vittoria, che da buona sarda ha 101 anni e tutti in neuroni funzionanti», aggiunge Loi, «fu anche uno dei primissimi ad avere la patente e a guidare l’auto senza avvalersi di chauffeur, come usava allora. Evidentemente la passione per l’automobile ce l’ho nel Dna».

Perché proprio Pininfarina?

«Con Flavia avevamo fatto un servizio sul design e c’era rimasto nella testa il brand, emblema di eleganza, così abbiamo voluto approfondire la conoscenza. La famiglia e la direzione dell’azienda ci hanno messo a disposizione un enorme archivio fotografico e audiovisivo, ma abbiamo potuto attingere anche ad altri archivi, come quelli dell’Istituto Luce e della Rai, più l’eredità di Pinin, che aveva la passione per i filmini con cui documentava i suoi viaggi. Un vero tesoro».

Tra le testimonianze quelle della moglie Giorgia, di Lapo Elkann e di Piero Ferrari, figlio di Enzo, con cui Pininfarina iniziò a collaborare nel 1951. Difficile coinvolgerli?

«La signora Giorgia era la colonna portante di tutto: non aveva mai parlato prima, e incredibilmente è voluta intervenire. Idem Lapo, che non vive in Italia ma ha fatto di tutto per esserci. Allo stesso modo non poteva mancare Piero Ferrari, che racconta l’incontro tra il padre e Pinin, punto di svolta per entrambi. Due geni ma anche due primedonne, che sanno però che dalla loro collaborazione possono nascere capolavori».

Cosa colpisce, soprattutto, di un uomo come Pininfarina?

«Era di umili origini, ma, giovanissimo, rifiutò di lavorare con Ford perché voleva una fabbrica tutta sua. La sua storia è un pezzo di storia italiana, della sana imprenditoria che nasce dal nulla per diventare uno dei nomi più importanti del Made in Italy, di un’eredità tramandata di padre in figlio e ai nipoti, in cui la grande storia dell’automobile, alla quale hanno partecipato tanti sardi emigrati a Torino per lavoro, si intreccia con tante piccole storie».

Prossimi progetti?

«Con Flavia torneremo al primo amore, il crime, e dal 10 dicembre su Mediaset Infinity andrà in onda “Il mio viaggio a New York TV show” Vip edition: stavolta a visitare la Grande Mela col nostro urban explorer Piero Armenti sarà Barbara Foria. E poi un progetto legato alla Sardegna: sono sarda per metà, ho passato la mia infanzia in Sardegna e un terzo del mio tempo lo trascorro a Cagliari, dove posso lavorare con vista su Castello».

