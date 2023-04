Marina, fuga dei residenti E ora lasciano anche i ristoratori  

Marina, ultimo atto. Il 28 aprile, per Mazzei è stato l’ultimo atto. Il giorno dei saluti. Serrande abbassate dopo dodici anni. E intanto radio quartiere gracchia, annunciando altre rinunce. La cui ufficialità potrebbe arrivare tra breve, magari dopo l’estate. Con la speranza che la bella stagione possa far rimarciare gli affari. Cantieri permettendo. Come quello di via Roma, come quello di via Dettori che – l’annuncio ufficiale è arrivato ieri – bloccherà ancora a lungo questa strada strategica, porta d’ingresso del versante della Marina confinante con il Largo e via Manno-piazza Yenne. La data di consegna della relazione e dunque della perizia sulle cause dello smottamento è slittata di due mesi. Per ristoratori e residenti messi fuori gioco dai pericoli di crollo, le speranze di riprendersi le proprie case e i propri locali si allontanano.

Doveva essere lo sfogo di un ristoratore del centro storico costretto alla resa, una lettera di commiato per i clienti storici affidata alla rete. Quelle righe sulla pagine Facebook sono diventate un vero e proprio j’accuse contro chi ha permesso «la devastazione della Marina rovinata da scelte sbagliate, da una gestione indecorosa». Massimo Mazzei, titolare del ristorante-taverna “Principi di Dan” di via Napoli, saluta e se ne va. Via per sempre dal quartiere, «non dalla ristorazione che magari proseguirà da altre parti».

Le scelte

Lo sfogo

«Non è più logico per restare», sbotta Mazzei. «Ci hanno detto che sarà tutto più bello quando i cantieri chiuderanno. Certo, nel frattempo siano noi a morire. Anche perché debilitati gravemente dai due anni di pandemia. Qualche collega si è arreso e ha venduto, io sto concludendo, altri mi hanno prospettato l’intenzione di andar via dalla Marina appena riescono a vendere», spiega il titolare dei Principi di Dan, che fa l’elenco delle difficoltà. Non rinunciando alle stoccate contro il sistema di ritiro dei rifiuti e della corriera ecologica. «Come idea si può stare, come è stato organizzato è tutta un’altra cosa».

Dalle strade

Intanto la notizia della nuova serrata ha già fatto il giro della rete ed è rimbalzata nelle pagine dei comitati di quartiere e delle associazioni del centro storico. Il ventaglio delle prese di posizioni è ampio e va dai «mi spiace per l’imprenditore ma era inevitabile vista la presenza eccessiva di locali e ristoranti» ai commenti ben più estremi dell’«uno in meno a renderci la vita impossibile».

Dice Paola Orrù, presidentessa di “Apriamo le finestre alla Marina”: «Un ristoratore che chiude è sempre una sconfitta, ma è pur vero che alla Marina si è esagerato con le licenze. Più volte, è successo anche in queste ore, noi residenti siamo stati additati come estremi, eccessivi, colpevoli di voler esasperare gli animi anche dai commercianti e dai ristoratori per il semplice fatto che chiediamo il rispetto delle regole e rivendichiamo il diritto al riposo. E ancora di più l’attuazione del piano acustico e di un vero piano del commercio. Se questo vuol dire essere irresponsabili, lo siamo». Ancora: «Va via un ristoratore ma sono andati via parecchi residenti. Proprio ieri ho chiesto a una ragazza se volesse far parte dell’associazione. La sua risposta: “mi spiace, cambio casa”.

Quello di ieri è stato un lungo, interminabile pomeriggio di sfoghi. La rete ha preso fuoco. La contrapposizione che sembrava in qualche modo rientrata o comunque sopita tra chi alla Marina vive e chi alla Marina lavora è riemersa fragorosa. Così i temi caldi della mala movida sono tornati prepotentemente a galla.

Gli eccessi

«Anche se – avvertono i comitati – chi deve condividere gli eccessi della movida non ha mai smesso neppure un attimo di sopportarli e subirli. Venite a raccontarla, la mala movida. Venite nei fine settimana». Ieri notte non sono mancati gli schiamazzi. Le urla. Non è rimasto fuori dal quartiere, il fracasso. Ragazzini e alcol non hanno rinunciato alla Marina. Hanno rinunciato al sonno, i residenti.

