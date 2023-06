Marina e Stampace, parcheggi riservati ai residenti 

Dopo la chiusura di via Roma e viale Trieste il Comune restituisce ai residenti parte dei parcheggi sottratti.

Marina

Con una delibera di Giunta – che sarà resa operativa entro dieci giorni con un’apposita ordinanza – è stato deciso di riservare ai residenti della Marina i parcheggi nel lato destro (a scendere) di viale Regina Margherita – nel tratto compreso tra via Eleonora D’Arborea e via Cavour – dalle 20 alle 8, mentre per tutta la giornata chi abita nella zona avrà a disposizione il lato destro (a scendere) nel tratto compreso tra scalinata piazza Ingrao e l’incrocio con via Roma oltre al tratto di via Roma compreso tra largo Carlo Felice e l’attraversamento pedonale prima di via Napoli, lato passeggiata scoperta centrale.

Stampace

Per chi risiede a Stampace, invece, la sosta sarà riservata dalle 20 alle 8 in via Caprera, nel Corso tra via Caprera e via Pola, in via Maddalena, via Malta, piazza del Carmine lato poste, via Tigellio, via Palabanda, via Carbonazzi, via XXIX novembre, via Carloforte nel tratto compreso tra via Mameli e il Corso. Per tutta la giornata gli stampacini avranno a disposizione in esclusiva i parcheggi in via Fara e via Azuni.Chi abita a Stampace e in via Roma avrà invece a disposizione, dalle 20 alle 8, i parcheggi di via Roma nel tratto compreso tra viale Trieste e via Maddalena, lato stazione.

Gli obiettivi

L’obiettivo della Giunta – dichiarato nella delibera – è quello di tutelare la necessità di sosta dei residenti e nel contempo garantire l’accessibilità agli utenti nei luoghi di maggiore attrattività commerciale nelle ore di apertura al pubblico.

Del resto – si evidenzia nel documento – «le dichiarazioni programmatiche del sindaco includono tra gli obiettivi principali il rilancio di importanti infrastrutture quali il Porto e la piazza sul mare, la riqualificazione dell'asse viario di viale Trieste al fine di migliorare la sistemazione delle aree di parcheggio e dei sottoservizi e la riqualificazione paesaggistico ambientale e del verde, oltre all'impegno di potenziare gli interventi di pianificazione e gestione della mobilità, basata sull'equilibrio delle diverse modalità di trasporto, incoraggiando l'utilizzo di quelle più sostenibili, con la conseguente riduzione dell’uso del mezzo privato e della pressione del traffico veicolare urbano». E – si legge ancora nella delibera – «il governo del sistema della sosta è uno strumento fondamentale del processo di pianificazione e gestione della mobilità nelle aree urbane, in quanto regolando l’offerta si può disincentivare l'utilizzo delle auto private, e rafforzare l’uso di modalità di trasporto alternative e maggiormente sostenibili». Infine «la politica della sosta deve essere pensata come parte integrante del sistema della mobilità, in quanto contribuisce a migliorare la vivibilità della città».

