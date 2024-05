Marina e Castello, varchi attivi tra dieci giorni 

Il travaglio è ormai alla fase finale. Nei giorni scorsi si è conclusa la fase sperimentale dei varchi di accesso controllati con telecamere di Marina e Castello. Ora parte la fase finale per il “grande fratello elettronico” che avrà il compito di individuare chi non ha titolo per l’ingresso nei due quartieri del centro storico. Step che – fanno sapere dal comando della Polizia locale – dovrebbe concludersi tra dieci giorni, quando saranno terminate le operazioni di aggiornamento e accoppiamento tra le targhe dei veicoli autorizzati con il data base del Comune. Sino ad allora a far rispettare il divieto di accesso, mai revocato, provvederanno gli agenti della Polizia locale.

Discorso diverso per gli altri due rioni del centro storico. A Villanova i tecnici comunali sono alle prese con l’ allineamento della planimetria che fissa i confini della zona a traffico limitato con il programma del computer che gestisce i varchi. Nel rione di Stampace, invece, si procederà all’attivazione degli ingressi elettronici gestiti dalla Polizia locale dopo che saranno conclusi i lavori che interessano viale Trieste.

