Marina di Tertenia, in rete acqua salata 

Dai rubinetti esce acqua salata. Succede da alcuni giorni nella marina di Sarrala nel comune di Tertenia. Anche questa è una conseguenza della gravissima siccità che sta colpendo l'Ogliastra. In questa zona l'acqua non arriva dalla rete idrica ma da alcuni pozzi artesiani che a causa dell'assenza prolungata di piogge si sono svuotati, così quelli vicini al mare pescano l'acqua marina. Farsi una doccia può somigliare più a un bagno al mare. Impossibile anche solo farsi un caffè e inevitabili i disagi per le attività presenti. Il Comune di Tertenia combatte con restrizioni idriche non solo nella stagione estiva, ma tutto l'anno. Non sa più a quale santo appigliarsi l'assessore comunale Angelo Murgia che parla di una «situazione che si aggrava sempre di più». Quali soluzioni? Per la marina potrebbe essere il noleggio di un dissalatore, almeno per servire le attività economiche. E ovvio che i costi non possono ricadere a lungo termine interamente sul Comune. «A Tertenia già nell'estate del 2021 era stata attuata la stessa soluzione – spiega Murgia – con il noleggio di un dissalatore di acqua marina in grado di fornire 120 tonnellate di acqua potabile al giorno». Intanto, tutta l'Ogliastra ha sempre più sete. Non va meglio a Lanusei dove il sindaco a causa dei drastici razionamenti parla di «situazione insostenibile». Acqua col contagocce anche Loceri, Arzana, Urzulei. Talana e Gairo sono stati i primi a richiedere lo stato di calamità naturale. Gli agricoltori e il comparto zootecnico sono in ginocchio. E la stagione estiva alle porte con l'arrivo dei vacanzieri fa paura.