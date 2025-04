Marina Calderone, il caso della laurea 

È al vaglio della Procura di Roma la vicenda legata al percorso accademico della ministra del Lavoro Marina Calderone alla Link Campus University. I pm di piazzale Clodio, alla luce di un esposto presentato nei giorni scorsi da un professore universitario di Brescia, hanno formalmente aperto un fascicolo di indagine.

La replica

Al momento il procedimento è stato rubricato a modello 45, ossia senza indagati e ipotesi di reato. Per il ministro l’iniziativa dei pm sancisce, «l’inesistenza di ogni ipotesi di reato. Dopo tale autorevole avallo, pienamente conforme a quanto ho sempre sostenuto, la storia finisce qui. A questo punto ho il dovere di procedere per il reato di diffamazione per ogni malevola illazione contro la mia persona». Il riferimento è a quanto trasmesso alla Procura dal titolare della cattedra di diritto pubblico comparato a Brescia, Saverio Regasto. Il docente ha sollecitato ai magistrati capitolini l’avvio di verifiche sui titoli acquisti da Calderone nel 2012 e nel 2016. Ad avanzare dubbi sul corso di laurea era stato Il Fatto Quotidiano che ha raccontato degli esami svolti dalla ministra, in alcuni casi anche di domenica, presso l’Università privata dove il marito di Calderone sedeva nel consiglio di amministrazione.

Le tre pagine

«Lo spirito con cui ho inviato l’esposto era esattamente quello di fare chiarezza su una vicenda che, stando agli articoli di stampa, mi è sembrata piuttosto singolare», commenta Regasto. Nell’esposto di tre pagine il docente allega anche una serie di notizie di stampa. Gli articoli segnalano, «che la laurea triennale dichiarata da Calderone», è detto nell’atto, «titolo necessario per l’accesso al percorso universitario successivo (laurea specialistica, ora laurea magistrale) non compare nell’Anagrafe nazionale studenti del Ministero dell'Università e della Ricerca». Nell’esposto il docente scrive che, «nel periodo in cui Calderone frequentava l’Ateneo in qualità di studentessa, parrebbe avere ricoperto incarichi di docenza nella medesima università, anche in presenza, mentre il di lei marito, Rosario De Luca, oggi presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, era sia nel cda della Link dove il coniuge Calderone studiava e insegnava, sia titolare a sua volta di un contratto di docenza con la Link Campus».

La valutazione

La parola passa ora ai pm che dovranno valutare se proseguire negli accertamenti, riconoscere l’eventuale intervenuta prescrizione o propendere per una archiviazione del fascicolo. Calderone, dal canto suo, ha respinto accuse e insinuazioni. «Per la Procura», dice il legale della ministra, l’avvocato Cesare Placanica, «il contenuto dei fatti descritti nell’esposto è stato considerato privo di ogni rilevanza sotto il profilo penale. Vuol dire che, neppure astrattamente, sono stati ritenute sussistenti ipotesi di reato».

RIPRODUZIONE RISERVATA