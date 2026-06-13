“Marina Café Noir” sceglie di cambiare rotta 

Chi va per mare e chi vola deve esser pronto a cambiar rotta, per sfuggire alle burrasche, aggirare i venti avversi, seguire l’itinerario che pare più propizio, ma anche solo per non andare a sbattere contro scogli, montagne, muri, palazzi. “Marina Café Noir” riparte da Giliácquas, Elmas, per 3 intense giornate di grande letteratura, musica, letture, performance e pensiero critico. L’appuntamento con la XXIV edizione è per il 19, 20 e 21 giugno, in apertura della grande stagione dei festival estivi. Già un successo, nei giorni scorsi, l’anteprima con l’Accademia Popolare, ciclo di brevi lezioni informali insieme a docenti, ricercatori e ricercatrici dell’Università di Cagliari. Una condivisione dei saperi caratterizzata da un approccio divulgativo e aperto a tutti negli spazi dell’aeroporto di Elmas, area partenze, al primo piano.

I protagonisti

Tra i nomi più autorevoli di questa edizione il maestro del noir Maurizio de Giovanni, l’amatissima reporter di guerra Francesca Mannocchi, il premio Pulitzer Nathan Thrall, la scrittrice palestinese Adania Shibli, il giovane autore francese Mokhtar Amoudi, rivelazione della narrativa contemporanea europea, la narratrice e podcaster Chiara Tagliaferri, il talento imprevedibile di Dario Ferrari, lo scrittore islandese Jón Kalman Stefánsson, la voce raffinata della canzone d’autore Ginevra Di Marco, l’irregolare poeta-pop Guido Catalano, il rapper Willie Peyote, il cantautore Motta e il visionario musicista Tonino Carotone.

Traiettorie e approdi

“Cambiare rotta” è il tema scelto dal Chourmo – l’associazione culturale animata da Giacomo Casti, Donatella Mendolia e Francesco Scanu – per questa nuova edizione. Un invito a ripensare traiettorie e approdi, individuali e collettivi, dentro un presente instabile attraversato da conflitti, trasformazioni tecnologiche e nuove forme di smarrimento. Attorno all’idea del viaggio, della deriva e del cambiamento – fisico, linguistico, sentimentale e politico – il Festival costruirà ancora una volta uno spazio di confronto, racconto e condivisione, inaugurando anche una nuova avventura sulle rive della laguna di Giliácquas, a Elmas.

Il palcoscenico

Affacciata sulla suggestiva laguna di Santa Gilla, Giliácquas rappresenta un angolo autentico e poco conosciuto del territorio di Elmas. L’antica borgata dei pescatori conserva ancora oggi un fascino intatto e racconta una storia fatta di tradizioni, natura e memoria collettiva. Sarà possibile raggiungerla comodamente in treno con destinazione Elmas: la fermata, per chi arriva da Cagliari, è quella successiva all’aeroporto, che si trova a pochi minuti a piedi dal palco del “Marina Café Noir”. Grazie alla collaborazione con Trenitalia, inoltre, saranno attivate due corse straordinarie per la stazione di piazza Matteotti a Cagliari, alle 23.45 e all’1.15, così da consentire al pubblico di partecipare a tutti gli appuntamenti in cartellone.

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