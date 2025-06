“Marina Cafè Noir”, la sorpresa è Guillermo Arriaga 

Grandi nomi del cinema, della musica e della letteratura arricchiscono il programma del “Marina Cafè Noir”, in programma a Cagliari dal 20 al 22 giugno sulla terrazza del Bastione di Saint Remy. A partire da quello di Guillermo Arriaga, geniale sceneggiatore messicano che ha conquistato Hollywood firmando i più grandi capolavori di Alejandro Inarritu, da “Babel” a “21 grammi”. Romanziere dal successo internazionale, con il suo “Il Selvaggio” assurge a classico contemporaneo. Quest’anno è tornato in libreria con “Strane”, tradotto in Italia da Bompiani, una storia di amicizia, amore e coraggio per un’avventura che indaga l’ascesa della scienza nel XVIII secolo, con la sua lotta alle convenzioni religiose e sociali. L’appuntamento è per venerdì 20 giugno alle 19, in conversazione con il giornalista Celestino Tabasso.

A portare in scena le parole di Arriaga sarà Jacopo Cullin, il fuoriclasse degli attori sardi, ormai apprezzato in tutta Italia per i suoi ruoli al cinema e nelle serie tv dalla diffusione più popolare. Ad accompagnarlo sul palco le musiche di un altro pezzo da novanta, il producer e compositore Arrogalla, per un reading inedito, una produzione originale MCN, in programma sempre venerdì ma alle 22.15.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché a irrobustire il cartellone musicale del Festival saranno i Tre Allegri Ragazzi Morti (sabato 21 giugno alle 23), storica band del rock alternativo italiano che ha da poco festeggiato i 30 anni di carriera; e un grande duo di jazzisti che vanta una lunga esperienza di concerti in tutto il mondo: Paolo Angeli, eclettico inventore della chitarra sarda preparata, e Antonello Salis, fisarmonicista e pianista dalle derive sempre imprevedibili. Dopo le prime collaborazioni del 2002, questo ritorno rinsalda un rapporto che non si è mai interrotto (sabato 22 giugno dalle 23). Il programma completo è disponibile sul sito www.marinacafenoir.it.

Ma le tre giornate del Festival sono anticipate come sempre da tre serate di incontri e musica in forma di anteprima: da martedì 10 a giovedì 12 giugno torna infatti l’Accademia Popolare, un ciclo di brevi lezioni informali pensate dall’associazione culturale Chourmo insieme a docenti, ricercatori e ricercatrici dell’Università di Cagliari. Una condivisione dei saperi caratterizzata da un approccio divulgativo e aperto a tutti. Appuntamento quest’anno al Piccolo Sanatorio Triestino di via Oristano, a partire dalle 18. Si comincia martedì con un incontro dal titolo “Comanche Highway. Diapositive Blues dal New Mexico”, a cura di Diego Pani, etnomusicologo reduce da un anno di ricerca e insegnamento all’Università di Albuquerque, in New Mexico. A seguire “L’ineffabilità degli archivi femminili”, con la docente di archivistica Mariangela Rapetti. Terzo incontro, invece, a cura della ricercatrice Irene Palladini, che si occuperà di “Argonauti delle Periferie. Sui poeti di Mulino di Bazzano”. In chiusura Paolo Orrù, docente di Linguistica italiana, con “Un’idea di Razza: storia di una parola” . A cucire il racconto di questa prima serata il vi oloncello di Gianluca Pischedda.

