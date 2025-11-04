Marina Cafè Noir, addio al veleno 

Non sembra un divorzio burrascoso, ma neanche una separazione consensuale. Perché un matrimonio che finisce dopo 23 anni qualche strascico lo lascerà sicuramente. «Nessuna polemica», premettono gli organizzatori. Marina Cafè Noir, il festival culturale nato da un’idea dei ragazzi di Chourmo che dal 2003 riempie la città di musica, libri, teatro, pittura, arte, laboratori e contaminazioni, lascia Cagliari. Lo fa senza sbattere la porta («siamo sempre innamorati di Cagliari») ma certo manifestando più di un mal di pancia. Sotto accusa, il Comune. Il problema? Burocrazia e risorse pubbliche non adeguate.

Il Comune

«Sono sorpresa», dice l’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe, «perché questa decisione cade nell’anno in cui l’amministrazione comunale ha triplicato i fondi da destinare ai bandi dei contributi per la cultura. I vincitori dei bandi, e fra questi c’è Marina Cafè Noir, hanno ottenuto più fondi rispetto agli anni passati» Per quanto riguarda i problemi burocratici, «se ci sono, ci saranno per tutte le associazioni culturali. Lo scorso settembre abbiamo organizzato il festival della Treccani che ha dovuto sottostare allo stesso iter burocratico», aggiunge. «Marina Cafè Noir è parte della storia di Cagliari», sottolinea Marta Mereu, presidente della commissione Cultura. «Un festival che ha coinvolto bambini, ragazzi, adulti e ha valorizzato e promosso la città. Fa specie, però, che la notizia di lasciare Cagliari arrivi proprio quest’anno, quando l’amministrazione ha triplicato i fondi per le associazioni culturali. Detto ciò», dice ancora, «sarà mio impegno convocare i rappresentanti di Chourmo in commissione, nella speranza di riaprire un dialogo e costruire con loro una stagione nuova».

La vicenda

L’annuncio arriva via social e lascia di stucco amministrazione comunale e cittadini. «Negli anni abbiamo faticato tanto, organizzare un festival come il nostro ha bisogno di certezze e supporto, che spesso non abbiamo trovato», dice Francesco Scanu, insieme a Giacomo Casti e Donatella Mendolia è l’anima di Chourmo. «Negli ultimi anni abbiamo cercato un dialogo col Comune, Nonostante una disponibilità apparente, nulla è accaduto, e adesso che la nostra sensazione è di essere percepiti come un peso dal Comune, piuttosto che una risorsa importante per la città, ci è sembrato giusto decidere di intraprendere una nuova avventura», aggiunge. «Per andare incontro agli organizzatori, un anno fa quando siamo arrivati alla guida della città, abbiamo concesso il Bastione, che era “off” da tempo, nonostante la presenza del cantiere impedisse lo svolgimento di eventi», replica l’assessora Chiappe.

L’attacco in aula

Il caso, come era prevedibile, finisce in Consiglio comunale: «La cultura in città ha preso il biglietto di sola andata verso l’addio, grazie a quella sinistra che sembra un ossimoro perfetto: tanto amante dei proclami quanto incapace di difendere un festival storico», tuona Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI. «Perdere il Marina Café Noir mette in evidenza come l'amministrazione non abbia saputo valorizzare questo importante evento culturale», gli fa eco Nando Secchi, Lega. Il concetto lo ribadisce Roberto Mura (Alleanza Sardegna): «Questo è l’ennesimo segnale di una politica culturale della Giunta Zedda ferma al palo. Oltre agli annunci, dietro gli annunci, niente». «Negli anni Marina Cafè Noir è diventato non solo un presidio culturale ma un presidio sanitario per la città», sottolinea Giuseppe Farris, CiviCa 2024. «Mi auguro sia solo un arrivederci ma il sindaco dovrà chiarire in Consiglio le ragioni di questa rottura».

