Marina Café Noir a “Unione Cult” 

Marina Café Noir, con la sua ventiquattresima edizione, è il primo e più longevo festival letterario della Sardegna. E oggi alle 14.30 in diretta su Radiolina sarà proprio Giacomo Casti, organizzatore dell’evento con Francesco Scanu e Donatella Mendolia per l’associazione Chourmo, protagonista di una nuova puntata di “Unione Cult”. Insieme a Francesca Figus, focus sul nuovo palcoscenico: quest’anno per la prima volta il festival si terrà a Giliácquas, il villaggio pescatori di Elmas affacciato sulla meravigliosa laguna di Santa Gilla. Poi, tutti gli ospiti.