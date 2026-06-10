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Radiolina.
11 giugno 2026 alle 00:28

Marina Café Noir a “Unione Cult” 

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Marina Café Noir, con la sua ventiquattresima edizione, è il primo e più longevo festival letterario della Sardegna. E oggi alle 14.30 in diretta su Radiolina sarà proprio Giacomo Casti, organizzatore dell’evento con Francesco Scanu e Donatella Mendolia per l’associazione Chourmo, protagonista di una nuova puntata di “Unione Cult”. Insieme a Francesca Figus, focus sul nuovo palcoscenico: quest’anno per la prima volta il festival si terrà a Giliácquas, il villaggio pescatori di Elmas affacciato sulla meravigliosa laguna di Santa Gilla. Poi, tutti gli ospiti.

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