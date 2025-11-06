Marina Cafè: «Ecco perché andiamo via» 

L’ultimo post degli organizzatori di Marina Cafè Noir, pubblicato ieri pomeriggio su Fb, comincia con un «grazie». «Siamo stati letteralmente sommersi dall’affetto, dalla riconoscenza e dalle attestazioni di stima, segni inconfondibili (ai nostri occhi) di un operare che in più di vent’anni ha coinvolto e innamorato davvero tante persone». Tre giorni dopo l’addio degli organizzatori del festival che per 23 anni ha fatto crescere (culturalmente) Cagliari, resta aperto il dibattito. Quali sono le reali ragioni che hanno portato alla decisione? Poche risorse, troppa burocrazia, o altri mal di pancia?

Le ragioni dell’addio

Stavolta, a differenza di quel comunicato con cui martedì hanno rivelato la decisione alla città, gli organizzatori elencano tutte le motivazioni. «Tempistiche di assegnazione di spazi e contributi totalmente inadeguate ai fini di un operare serio e continuo, ampia mancanza, nonostante le innumerevoli interlocuzioni verbali, di reale appoggio pratico e logistico, sostegno economico insufficiente rispetto all’impianto complessivo del progetto (rispetto ai suoi standard qualitativi, quantitativi, storici, mediatici), mancanza di chiarezza e contraddittorietà su questioni riguardanti piani di sicurezza, agibilità degli spazi e così via. Se non si capisce questo, non si capiscono né i costi né l’essenza del progetto. Respingiamo al mittente le sciocchezze di chi approfitta di una scelta importante ed emotivamente densa come la nostra per i propri tornaconti (partitici o lavorativi) o i propri ego-trip, e vi promettiamo che cercheremo di essere sempre coerenti e all’altezza della storia che abbiamo».

I commenti

Marco Zurru, sociologo e autore di un lungo lavoro di ricerca sull’associazionismo culturale in città, diventato un libro, scrive in un post: «Sono davvero dispiaciuto che chi ha partorito e gestito per quasi un lustro una produzione di cultura come Marina Cafè Noir abbia deciso di mollare la realtà cittadina. I problemi di una burocrazia lenta rimangono tutti in piedi, senza dubbio… ma non parlate di pochi soldi», perché Cagliari, in base alla popolazione, è la prima città per finanziamenti al settore della cultura con 0,65 euro a testa.

Spiega l’ex assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau che «oggi, la cultura sembra non rientrare affatto tra le priorità dell'attuale amministrazione. La perdita effettiva di un appuntamento storico per la nostra città è un segnale di allarme». ( ma. mad. )

