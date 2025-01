Marina Berlusconi: «Report, pattume» 

Report è tornato al centro della polemica politica. Stavolta per un servizio sulle indagini giudiziarie su Silvio Berlusconi e i rapporti fra il suo fedelissimo Marcello Dell'Utri e la mafia. Per la figlia del Cavaliere, Marina Berlusconi, la ricostruzione andata in onda su Rai Tre «appartiene alla categoria del peggior pattume mediatico-giudiziario».

Il servizio, firmato da Paolo Mondiani, si è basato soprattutto sull'inchiesta fiorentina sui mandanti esterni delle stragi mafiose del 1993 a Firenze, Roma e Milano. Per i magistrati toscani, quegli attentati sarebbero stati al centro di un accordo fra Cosa nostra e dell'Utri, che avrebbe agito come tramite di Berlusconi, e sarebbero serviti a creare un clima favorevole alla vittoria della neonata Forza Italia. Il conduttore della trasmissione, Sigfrido Ranucci, ha difeso il lavoro della redazione: «Un'inchiesta rigorosa, basata su documenti e dichiarazioni vagliate dai magistrati». Le forze di centrodestra si sono schierate al fianco di Marina Berlusconi. FI ha chiesto «ai vertici della Rai di intervenire immediatamente per fermare questo scempio». Per il Pd e i 5Stelle invece si tratta di un tentativo di censura: «Difenderemo il servizio pubblico e l'informazione da ogni nuovo editto bulgaro», ha detto la presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, del M5S.

