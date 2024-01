Marina, al via i lavori per coprire gli scavi a un anno dai crolli 

Un anno e un giorno dopo i cedimenti, finalmente si apre uno spiraglio per l’apertura di via Dettori. Per risalire alla causa crolli che hanno imposto la chiusura del tratto di strada tra piazzetta Savoia e piazza Aramu, nel cuore della Marina, sono stati necessari profondi scavi che di fatto hanno impedito il transito.

Ieri sono iniziati i lavori per la copertura delle trincee che racchiudono i sottoservizi di energia elettrica, acqua, gas e telefoni. Dopo aver fatto spostare i tavolini di alcuni bar, un camion carico di sabbia, una ruspa e alcuni operai sono entrati nel cantiere. L’obiettivo è, oltre al collegamento tra le due zone della Marina, garantire l’accesso alle palazzine del lato con i numeri dispari, quelle meno colpite dai crolli causati da una perdita idrica, per i quali è in corso un contenzioso in mano al Tribunale.

I tecnici comunali hanno scartato “la realizzazione dei percorsi provvisori con passerelle che intralcerebbero l'esecuzione dei lavori di riordino e sistemazione dei sottoservizi presenti, consolidamento delle fondazioni e quant'altro eventualmente necessario a ripristinare il normale stato del sito”. La paura è che le passerelle, nel caso dovessero essere smontate, costringano residenti e commercianti a lasciare abitazioni e negozi. La soluzione migliore, per i tecnici comunale, è “procedere a lavori di temporanea chiusura degli scavi e chiusura del cantiere, da realizzarsi tramite riempimento degli scavi e realizzazione di un massetto non armato avente la funzione di superficie di calpestio per permettere il passaggio esclusivamente pedonale, riconsegnando seppur in maniera non definitiva il tratto di via alla cittadinanza e ripristinando l’accesso agli immobili”.

Per l’assessora ai Lavori pubblici i lavori dovrebbero durare 15 giorni, quindi, male andando, via Dettori potrebbe essere riaperta entro fine mese.

Il riempimento degli scavi non risolve certo il contenzioso milionari sui danni causati dai cedimenti del 7 gennaio 2023. Alcune settimane fa il consulente tecnico Fausto Mistretta ha depositato in Tribunale l’esito della sua perizia, che secondo alcuni ingegneri dei condomini coinvolti, avrebbe qualche incongruenza. (a. a.)

