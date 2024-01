Marina Abramovic e la ricerca della bellezza «Andare oltre la superficie delle cose» 

Dalle performance pericolose, tra dolore fisico, provocazioni e sfinimento, a nuova regina del wellness: c'è un nuovo capitolo nel percorso creativo dalla diva dell’arte Marina Abramovic, l'artista serba ma naturalizzata americana vincitrice nel 1997 del Leone di Venezia.

Una crema idratante per il volto a base di pane, vitamina C e vino bianco è il nuovo prodotto annunciato nell'ambito del Longevity Method Project della settantasettenne Marina. Che per la verità nelle foto promozionali mostra la pelle ben levigata di una donna che potrebbe essere di un paio di decenni più giovane. Trattandosi della Abramovic, c'è una riflessione alla base dell'iniziativa: «La ricerca della bellezza», spiega l'artista, «è spesso confinata alla superficei, concentrata su prodotti che rafforzano l'apparenza esterna». Le nuove offerte, che includono anche un regime di gocce a base di uva e succo di ribes per l'energia e di aglio e limone per alzare le difese immunitarie, rispondono invece a una filosofia che "trascende la superficialità, sottolineando le connessioni tra benessere interno e bellezza esteriore». La lozione per il volto ha, però, un prezzo da star. Anzi, da superstar: viene venduta a 250 dollari.

