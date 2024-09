Marin, una sentenza dagli undici metri 

Una sentenza. L’ultimo suo errore dal dischetto risale al 2 giugno del 2021, contro la Georgia. Tra l’altro, era stato solo il secondo in carriera, dopo quello commesso con la maglia dello Standard Liegi, tre anni prima. Da allora Razvan Marin non ha più sbagliato dagli undici metri, diventando uno specialista. Implacabile. Da tempo, ormai, è il rigorista della Romania, lo è stato con successo anche agli ultimi Europei in Germania e ancora l’altro ieri contro il Kosovo, in Nations League, firmando così il secondo dei tre gol realizzati dalla sua nazionale. Insomma, quando il Cagliari si procurerà un penalty - magari già nella prossima gara col Napoli alla ripresa del campionato dopo la sosta - l’allenatore Nicola sa bene a chi potersi rivolgere in prima battuta. Mina l’alternativa se l’ex Empoli non dovesse esserci per qualsiasi motivo, Viola e Lapadula a seguire. O Gaetano.

Implacabile

Non ne voglia Francesco De Gregori, ma un giocatore si giudica anche da questi particolari. Da come tira un calcio di rigore. E se lo sbaglia o meno. Del resto, il fatto che una nazionale così importante come la Romania gli abbia affidato questo compito, dà proprio l’idea del livello raggiunto da Marin, giocatore di respiro europeo che spera, quest’anno con il Cagliari e con la stessa nazionale, di dare un’ulteriore spallata alla propria carriera dopo due stagioni da protagonista con l’Empoli.

Il destro è caldo e chirurgico. Su tredici calciati dal 2015 a oggi, ossia da quando è un giocatore professionista, ne ha trasformati undici. Era il rigorista sin dai tempi dello Standard Liegi in Belgio, e prima ancora col Viitorul Costanza, nella massima serie rumena. Nel frattempo, si è perfezionato e continua a lavorarci sopra. Si esercita spesso a fine allenamento, studia i portieri avversari. Ha poi una capacità di concentrazione pazzesca e non si fa condizionare dal risultato o da un ambiente ostile. Per la felicità del Cagliari che cercava uno specialista come l’aria. Basti pensare che i sei rigori ottenuti lo scorso campionato sono stati calciati da sei giocatori diversi, ossia Gaetano, Nandez, Mina, Lapadula, Viola e Mancosu. A bersaglio i primi quattro, a vuoto gli ultimi due.

Le gerarchie

Nicola non ha comunicato il nome del rigorista, almeno ufficialmente. Su richiesta esplicita riferita a Mina nella conferenza stampa prima di Cagliari-Roma, l’allenatore piemontese si è limitato a dire che sì, il difensore colombiano, «è uno dei tre rigoristi». Facile intuire, insomma, che Marin sia il primo, Mina il secondo e Viola il terzo. Più Lapadula, rimasto nell’Isola nel frattempo. O ancora Gaetano, che quel giorno non era ancora tornato. A telecamere spente, Nicola ha poi svelato che anche Augello è un buon rigorista, lasciando, però, intendere che le gerarchie dal dischetto in questo momento sono altre. Certo sarà difficile rivedere due giocatori contendersi il pallone per calciare come è successo a Lapadula e Mina nella gara di Reggio Emilia col Sassuolo. Se in campo c’è Marin, calcia lui. E il più delle volte segna.

