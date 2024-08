Marin si è già ripreso il Cagliari 

La Carrarese non è certo la Roma, primo avversario in campionato dei rossoblù domenica sera, sempre alla Domus. E nemmeno il Verona o il Venezia, tra le possibili concorrenti per la salvezza. La serata di Coppa Italia, al di là dell’aspetto emozionale, ha comunque rassicurato il nuovo allenatore del Cagliari, Davide Nicola, che ha trovato le risposte che cercava, dalla maggior parte dei singoli e dall’approccio tattico in generale, oltre alla qualificazione ai sedicesimi. L’ufficialità dell’evento non ha condizionato - evidentemente - la squadra che ha cercato, per lo più, di mettere in pratica quanto sperimentato nell’ultimo mese e mezzo, con ripartenze propedeutiche alla ricerca ossessiva della verticalità. Al netto di certe sbavature, fisiologiche in questa fase, e degli errori individuali, soprattutto nell’uno contro uno, complici (anche) i carichi di lavoro e il caldo, a tratti asfissiante. Gli stessi tre gol segnati sono una bella ricarica di autostima (e adrenalina allo stesso tempo). Vincere poi aiuta a vincere. E a prendersi la scena sono stati, guarda caso, due tra i più attesi: Piccoli in attacco con una rete e mezzo e Marin nel cuore del campo con una prova superlativa.

Subito decisivo

Impatto impetuoso per il bomber bergamasco che cerca la porta avversaria e si sacrifica in fase di non possesso con la stessa intensità. Ha segnato il primo gol col sinistro, propiziato il secondo di testa. Incisivo a dir poco. Il fatto di avere accanto altri due attaccanti lo ha indubbiamente agevolato. Spesso, però, gli spazi se li è creati da solo e nei contrasti ha dimostrato di essere strutturato sia fisicamente che caratterialmente. Sembra davvero il centravanti giusto al posto giusto al momento giusto. «Questo è l’ambiente giusto per me», ha aggiunto lo stesso Piccoli lunedì sera a fine gara, lasciando chiaramente intendere di sentire addosso la stima dell’allenatore, della società e dei tifosi che lo hanno sostenuto sin dal giorno del suo arrivo all’aeroporto di Elmas insieme a Zortea e Adopo. Anche dal punto di vista atletico sembra a buon punto e già scalpita in vista del match con la Roma.

Sale l’asticella

E se Piccoli sembra poter garantire quelle reti venute meno lo scorso anno nel reparto offensivo, Marin ha indubbiamente sollevato il livello qualitativo della squadra. Leader tecnico in assoluto, ha avuto una crescita impressionante in questi ultimi due anni lontano dall’Isola. Già nel corso degli Europei aveva dato prova di grande maturità tecnica con la sua Romania, ha imparato poi ha gestire i tempi e le dinamiche della Serie A e, di conseguenza, il proprio approccio al calcio. È tornato nell’Isola quasi per caso, dopo il mancato riscatto da parte dell’Empoli. Ora vuole cogliere l’assist del destino. Piede caldo e vellutato, sporco e cattivo quando serve. È il punto di riferimento nello sviluppo della manovra, in certe situazioni dà proprio la sensazione di voler prendere per mano la squadra. Ha sempre la porta nel mirino poi e se ha l’opportunità non ci pensa su due volte, calcia. Il suo ritorno è probabilmente il vero colpo del Cagliari, proprio il giocatore di cui aveva bisogno la scorsa stagione.

