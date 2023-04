Marin si dimette: «Sono esausta» 

Helsinki. Con lo stesso stile semplice ma diretto che l'ha trasformata in un'icona mondiale, Sanna Marin saluta, ringrazia e volta pagina. «È stato un grande onore ma devo ammettere francamente che la mia resistenza è stata messa a dura prova in questi anni». È l'addio della più giovane, e famosa, premier finlandese nella prima conferenza stampa dopo la sconfitta elettorale subita domenica, quando il suo partito socialdemocratico è arrivato solo terzo con il 19,9% dei voti, dietro il centrodestra di Petteri Orpo e i sovranisti di Riika Purra. Marin ha chiuso le porte a futuri incarichi politici: lascia la presidenza del partito e oggi lascerà la guida del governo. Per sé stessa Marin, sposata e con una figlia ancora piccola, prospetta «una vita un po' più tranquilla». Dopo tre anni e mezzo alla guida di un governo molto femminile, che può vantare la buona gestione della pandemia e l'adesione alla Nato, Marin si impone dunque una pausa.

