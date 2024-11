Marin, sentenza dal dischetto «Ma qui tutti si sacrificano» 

Tre gol in sette giorni. La settimana di Razvan Marin si era aperta lunedì scorso, con la doppietta (da capitano) nel 4-1 della Romania contro Cipro in Nations League, e si è chiusa ancora a segno, aprendo il 2-2 di ieri al Ferraris all’8’. Di nuovo dal dischetto, come nel precedente centro col Cagliari a Torino con la Juventus, anche per confermarsi quasi infallibile dagli undici metri: su 16 rigori calciati in carriera ne ha segnati 14, l'ultimo sbagliato il 2 giugno 2021 con la Romania e l'unico coi club il 3 marzo 2018 in Belgio allo Standard Liegi. E il rilancio è ribadito: «Ho lasciato Cagliari nel 2022 dopo la retrocessione e sono tornato con spirito di rivalsa», sottolinea dopo la partita. «Forse la mia stagione nasce anche su questi presupposti, sulla mia voglia di lasciare un segno positivo. Ma a Genova ci siamo sacrificati tutti per dare un contributo alla causa».

Fuori casa

I gol stagionali di Marin diventano tre, eguagliato il suo record in Serie A del 2020-2021, e tutti in trasferta: aveva già colpito Parma e Juventus, negli altri due risultati utili lontano dalla Unipol Domus. In casa, col Cagliari, la rete invece gli manca dal 14 agosto 2021 in Coppa Italia al Pisa, in campionato addirittura dal 25 aprile 2021 con una gran conclusione con la Roma. Ieri Marin è tornato titolare, come non gli era capitato spesso dal cambio modulo in poi: era partito in panchina in cinque delle sette partite precedenti a quella di Genova. «Ho giocato in varie posizioni negli anni, a Cagliari e non solo. Sia mezzala sia sulla trequarti cerco di rendermi utile e mi sto trovando bene con Adopo, ma conta l’atteggiamento». Che ieri i rossoblù hanno mostrato: «Siamo riusciti a riprendere la partita, dobbiamo continuare con questo spirito e con la voglia di migliorare sempre. Ora c’è il Verona e dovremo fare punti: non sarà semplice, ma ci servono per il nostro cammino».

