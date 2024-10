Marin: ritmo, qualità e gol d’autore 

Dopo le traverse contro Roma e Napoli, il capolavoro di Parma. E dopo aver alzato il livello qualitativo della squadra dimostrando una crescita esponenziale (e sotto certi versi sorprendente) negli ultimi due anni vissuti a Empoli, Razvan Marin lascia un segno indelebile incidendo così anche nel risultato. Curiosamente, il primo gol della sua nuova avventura con il Cagliari arriva nell’unica partita in cui è subentrato dalla panchina dopo aver tirato ininterrottamente la carretta nel cuore del campo dall’inizio del campionato. Al Tardini ha rifiatato per un’ora abbondante per poi riprendersi lo scettro. Già domani allo Stadium potrebbe ritrovare la maglia da titolare. Da quando è in Italia, ha sfidato sei volte la Juventus senza mai batterla (il bilancio è di cinque sconfitte e un pareggio). Quale occasione migliore.

La crescita ad Empoli

«Che bella sensazione tornare a segnare in Serie A, soprattutto quando la squadra vince la partita. Grande lotta sino alla fine, c’è altro in arrivo!». Con queste parole il rumeno ha voluto celebrare su Instagram il provvisorio 1-2 del Tardini che ha segnato la strada verso il primo successo stagionale per i rossoblù. Tra i tanti commenti, anche quello di Nainggolan, suo compagno proprio nell’Isola, quattro stagioni fa. Più di altri, il Ninja ne aveva colto il talento e si divertiva (diceva apertamente) a giocare con lui. Magari oggi si divertirebbe ancora di più considerato il livello raggiunto da Marin, in primis dal punto di vista tecnico, soprattutto nell’adattamento al calcio italiano, ma anche sotto il profilo caratteriale. Uno sviluppo a trecentosessanta gradi che lo ha portato a diventare uno dei leader anche della nazionale rumena, dove è il rigorista ufficiale.

Cagliari nel destino

Eppure, il suo ritorno in Sardegna non era contemplato in un primo momento. Al Cagliari erano abbastanza certi che l’Empoli avrebbe esercitato il diritto di riscatto (fissato in 2 milioni più una percentuale su un’eventuale futura rivendita), visto come si era integrato nella squadra e nell’ambiente in generale. Così non è stato. La sensazione era comunque quella che non sarebbe rimasto a prescindere, alla luce anche del grande Europeo disputato in Germania con la Romania. L’offerta irrinunciabile, però, non è arrivata, nel frattempo Marin si è aggregato al gruppo in Val d’Aosta e a quel punto sia l’allenatore Nicola sia la società se lo sono tenuti stretti. Di fatto, è diventato così il grande colpo del mercato estivo rossoblù. Proprio quel tipo di giocatore, tra l’altro, che mancava come il pane la scorsa stagione.

L’esame bianconero

Da mezzala, da regista o da secondo mediano, lui c’è sempre stato nelle strategie di Nicola che a Parma, però, ha deciso di farlo rifiatare sino al 73’. Mossa azzecatissima alla luce del 3-2 finale e dell’impatto avuto dal 28enne centrocampista rumeno. Sull’appoggio di Adopo, il suo tocco col destro vellutato e chirurgico. Un gol d’autore, che ha ridato coraggio alla squadra in un momento cruciale del match. Un valore aggiunto, indubbiamente. Ora la Juve, quasi un esame di maturità per lui.

