Marin, Prati e Obert ora provano a prendersi la scena in Nazionale 

Il paradosso oltre i confini della Sardegna e della Serie A. Tra i sei giocatori impegnati con le varie Nazionali (sono stati costretti a dare forfait l’angolano Luvumbo e il rumeno Coman, infortunati) soltanto il colombiano Mina ha il posto fisso nel Cagliari. Per gli altri cinque rossoblù, dunque, questa parentesi extra campionato rappresenta un’occasione interessante per prendersi la scena e fare così una bella ricarica di minutaggio e autostima in vista del rush finale. Soprattutto Marin con la Romania e Prati con gli Azzurrini. Ma anche lo slovacco Obert, oltre i due portieri di riserva, Sherri con l’Albania e Iliev con l’Under 21 bulgara.

Profeta in patria

Leader indiscusso della Romania, spesso indossa addirittura la fascia da capitano ed è quasi sempre, da due-tre anni a questa parte, uno dei protagonisti. Profeta in patria, Marin lo è decisamente meno col Cagliari dove è vero che ha giocato in 26 partite su 29 (come ha tenuto a precisare lo stesso Nicola sabato scorso in conferenza stampa) ma in 15 lo ha fatto subentrando dalla panchina, macinando per lo più spezzoni. Scansato quasi subito da Makoumbou, ha segnato comunque 3 reti (tutte pesantissime, contro Parma, Juventus e Genoa) senza, però, dare quel contributo che in tanti, lui per primo, si aspettavano che avrebbe dato quando l’Empoli ha deciso di non riscattarlo e Marin si è così ritrovato per la seconda volta nell’Isola. Al contrario, in Nazionale è un punto fermo e cerca gloria nel doppio impegno con Bosnia e San Marino per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Su tutti i fronti

Viceversa, Mina è un punto fermo del Cagliari e una riserva nella Colombia da qualche anno. Comunque continua a far parte della “Tricolor” e spera di ritagliarsi uno spazio tra l’attesissima sfida col Brasile e quella con il Paraguay, entrambe valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali anche in questo caso. In cerca di continuità su tutti i fronti Obert, in campo a sua volta per la Nations League con la sua Slovacchia contro la Slovenia, prima in casa poi in trasferta. Idem Sherri, dodicesimo, però, sia nel Cagliari che nell’Albania. Magari questa (con Inghilterra o Andorra per le qualificazioni mondiali) è la volta buona.

Azzurrino vivo

Entrambi impegnati con le rispettive Under 21 Prati e Iliev. Sotto i riflettori, chiaramente, l’azzurrino che, dopo tanta panchina, si sta pian piano riprendendo la scena anche con la maglia del Cagliari. Tra novembre e febbraio ha giocato solo 2 minuti, si è rilanciato nella mezz’ora finale dell’ultima gara giocata alla Domus col Genoa, è rimasto poi in campo per un’ora e passa domenica a Roma (non partiva titolare dal 29 ottobre). Schiacciato dagli eventi e dalla concorrenza in rossoblù, in Nazionale è sempre stato, invece, un punto fermo. E, presumibilmente, lo sarà anche nelle prossime due amichevoli con Olanda e Danimarca. Nella speranza di rientrare poi ad Asseminello dalla porta principale.

