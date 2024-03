Marin: «Non molliamo» 

«Contro il Cagliari è una gara importante e ci stiamo preparando al meglio: non sarà facile ma noi dobbiamo fare quello che sappiamo, giocando al nostro meglio e non mollando fino alla fine». A parlare è uno degli ex di Empoli-Cagliari di dopodomani, il centrocampista Razvan Marin, in un'intervista al sito Pianeta Empoli. Non utilizzato all'andata, quando Andreazzoli lo tenne in panchina per tutto lo 0-0 della Domus il 30 dicembre, è tornato a pieno regime dopo aver saltato per un problema fisico le partite con Genoa e Salernitana di inizio febbraio. Sabato scorso col Sassuolo ha messo a referto due assist e sarà fra le certezze per domenica, nella sua prima volta da ex dopo la cessione nell'estate del 2022. Dal campo ha recuperato Fazzini, dovrebbero farcela anche Ebuehi e Zurkowski. Più difficile invece il recupero di Caputo, ancora alle prese con un problema alla caviglia che gli ha impedito di essere a disposizione di Nicola dal suo arrivo in panchina, e di un altro ex come Grassi.

