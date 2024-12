Marin miglior giocatore rumeno del 2024 

Calciatore dell’anno. E il riconoscimento per Razvan Marin conta il doppio considerato che arriva dai colleghi connazionali. È la consacrazione per il centrocampista del Cagliari che ha avuto una escalation importante negli ultimi anni, soprattutto in Nazionale (con la quale ha segnato quest’anno otto gol, di cui due ai recenti Europei in Germania). Ha preceduto – a sorpresa – il difensore del Tottenham Radu Dragusin.

L’evento

Ieri il rossoblù è stato, dunque, nominato “Giocatore dell'Anno 2024” durante il Gran Gala del calcio rumeno, evento che si è svolto nell'ambito della Bucharest Fashion Week presso l'Ambasad'Or Events di Otopeni. Essendo impegnato con il Cagliari nella preparazione della delicatissima sfida con l’Atalanta, è stato rappresentato alla premiazione dal padre, Petre Marin, anche lui calciatore in passato e dal quale ha ereditato la passione per lo sport.

Il rilancio

È indubbiamente un periodo positivo per Marin, autore di una doppietta nell’ultima gara giocata con la maglia della Romania, contro Kosovo, e partito titolare sia contro il Verona in casa sia domenica scorsa a Firenze.

