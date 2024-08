Marin, l’uomo giusto al posto giusto 

Non era nei programmi del Cagliari. Lui stesso era convinto di proseguire il percorso a Empoli dove aveva trovato l’ambiente ideale per potersi esprimere al meglio in Serie A diventando quasi subito uno dei leader della squadra. Spesso, però, è il mercato a dettare le regole stravolgendo gli scenari più o meno all’improvviso. Il mancato riscatto da parte dei toscani ha spiazzato un po’ tutti e sparigliato le carte. Quei 2 milioni (più una percentuale su un’eventuale futura rivendita) fissati per il cartellino al momento del prestito avrebbero fatto assai comodo al club rossoblù che si ritrova, tra l’altro, un ingaggio pesante sul groppone, il più alto insieme a quello di Pereiro. Ora che ce l’ha, però, se lo tiene stretto. E, salvo colpi di coda clamorosi, da ritorno inaspettato e quasi ingombrante, Razvan Marin “rischia” di diventare - paradossalmente - il colpo dell’estate.

Vetrina europea

È un altro giocatore rispetto a quello che ha lasciato l’Isola due anni fa senza troppi rimpianti. È cresciuto sia dal punto di vista tecnico che caratteriale, ma soprattutto ha imparato a conoscere i tempi del calcio italiano e a gestire così il proprio talento. Gioca e ragiona da leader anche in Nazionale. E lo straordinario Europeo disputato con la maglia della Romania ha suggellato una crescita esponenziale a 28 anni, l’età giusta per prendersi finalmente il Cagliari?

Mentalità diversa

Straordinario l’approccio col gruppo, sotto certi versi sorprendente. L’abbraccio con i vecchi compagni (pochini a dir il vero) appena arrivato, si è subito confrontato poi con i nuovi. «Ho trovato un gruppo diverso, una mentalità diversa», ha ammesso il giorno del saluto della squadra a Saint-Vincent nella piazza centrale. Dietro il suo solito sguardo impenetrabile, una carica di energia pazzesca. «Sono contento di essere tornato a Cagliari e spero di fare una buona stagione», il guanto di sfida pubblico. Chissà se era davvero questo il suo obiettivo quando a luglio ha lasciato l’Italia per trasferirsi in Germania con la nazionale rumena. Certo, nelle due settimane di preparazione in Val d’Aosta ha fatto di tutto per dimostrare a Nicola di essere all’altezza del nuovo progetto rossoblù. Con il tecnico piemontese, tra l’altro, ha condiviso gli ultimi mesi a Empoli ed entrambi, quindi, sanno cosa poter ottenere l’uno dall’altro.

Valore aggiunto

Il suo ritorno ha indubbiamente sollevato il livello qualitativo del centrocampo, è proprio quel tipo di giocatore che mancava la scorsa stagione e che in fondo cercava il Cagliari. Se l’è ritrovato in casa, il ds Bonato. E l’impatto in campo di Marin ha spazzato via sul nascere anche le riserve economiche sull’ingaggio. Nei vari test ha preso per mano la squadra con raffinatezza e autorevolezza allo stesso tempo. Regista, mezzala o più avanzato sulla trequarti: Nicola sta provando a cucirgli addosso il vestito ideale, in base anche alle esigenze della partita. Buono in particolare il feeling con Adopo, i due si completano a vicenda. Ma in generale, Marin sembra in grado di poter duettare con tutti i compagni del reparto. «La concorrenza in mediana è tanta, ma questa è una buona cosa», ha tenuto a precisare. Palla al centro, dunque. Il mercato lascia le porte aperte sino al 30 agosto, inevitabilmente. Marin intanto ha disfatto la valigia e pensa solo al Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA