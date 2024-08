Marin, il regista che cercavamo 

Benedetto primo luglio. Per le casse del Cagliari, per la sua carriera, per la stabilità del centrocampo di Nicola. Nell’istante in cui l’Empoli non esercita l’opzione per il riscatto di Razvan Marin, il Cagliari e il centrocampista di Bucarest si rimettono sulla stessa strada. E dai primi segnali, potrebbe essere quella giusta.

L'allenatore se lo ritrova lì, a combattere contro il caldo di Chatillon e i cronometri dello staff tecnico, dopo sei mesi passati insieme a Empoli. La concorrenza non manca, fra Prati, Makoumbou e Deiola, ma anche Jankto e Adopo, e lui – profilo basso, andatura anonima, poco spazio ai fronzoli – sul terreno del “Brunod” di Chatillon pensa solo a correre, con l’obiettivo di riportare la sua condizione al livello di quella degli altri. Dopo aver giocato il campionato europeo (bene, due gol annessi) al timone della Romania. Una stella del calcio internazionale al servizio del Cagliari, per capirci: non poteva andare diversamente.

In campo

Marin compare nella seconda amichevole di questa stagione, a Saint Vincent con il Catanzaro. Viene schierato nel primo tempo e ogni giocata è un incastro perfetto, sulle fasce alzano la testa e lo vedono lì, in mezzo, con le braccia protese verso il basso come dire “ci sono, dammela”, per poi riceverla in corsa per un dai e vai perfetto. Quarantacinque minuti di velocità e geometria, Nicola voleva capire dove sistemare il rumeno e lui gli ha risposto sul campo, silenziosamente bene. In Coppa Italia resta in campo dal primo all’ultimo minuto nella gara con la Carrarese, doppio mediano o regista non fa differenza. E nella prima, vera partita dell’anno, contro la Roma, con l’asticella che sale paurosamente, lui predica calcio elegante e concreto anche davanti a Cristante, Le Fee o Pellegrini, vincendo il premio speciale per il migliore in campo, il “Panini player of the match”, assegnato dai tifosi tramite un codice Qr. Il suo destro, a otto minuti dalla fine, manda il pallone a stamparsi sulla traversa, con la deviazione di Svilar. Sarebbe stata l’apoteosi, alla Domus, e la consacrazione di un ritorno a Cagliari avvenuto decisamente sotto traccia.

Le sue parole

«Siamo un po’ dispiaciuti perché secondo me potevamo anche vincerla», così Marin a fine partita, con un civile rammarico per l’occasione perduta, «ci abbiamo provato, abbiamo lottato fino alla fine, va bene così». Il suo rapporto con l’allenatore: «Ho già lavorato con mister Nicola per sei mesi, è normale che lo conosca meglio dei miei compagni, ma adesso lo conosceranno anche loro. Io provo a dare sempre il cento per cento, poi quello che accade in campo accade». Pochi fronzoli, parla il campo, questo è Razvan Marin, 28 anni, figlio di Petre, già difensore dello Steaua e della nazionale rumena. Arriva il Como, alla Unipol Domus, gli stessi che a Chatillon – era calcio di luglio – avevano vinto facilmente con i rossoblù. Marin è pronto, ha preso per mano il Cagliari e ora sarà difficile scalzarlo dalla cabina di regìa.

