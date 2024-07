Marin e Adopo, sorprese positive 

Inviato

Saint Vincent. Una partita contro una squadra di serie B, in pieno ritiro, può darti certezze anche se è calcio di luglio. Certezze di poter avere, in mezzo al campo, gente che sa cosa fare e come farlo. Come Marin, per esempio, arrivato in Valle d’Aosta dopo un buon Europeo e rimasto a bordo campo per una settimana, a correre, a controllare il cardiofrequenzimetro da polso e a usare poco il pallone. Marin si è messo al passo con i compagni da pochi giorni e ieri Nicola, un po’ a sorpresa, lo ha gettato dentro a guidare il Cagliari. Un tempo perfetto, assist e palle intelligenti. Come Adopo, una sorta di Desailly rossoblù, centrocampista di qualità e quantità, tremendo quando va all’assalto della palla. Bravi.

La squadra

Oggi i rossoblù si riposano: di mattina scarico e terme, di sera libertà ma alle 21 tutti in piazza a Saint Vincent per il saluto di paese e Regione alla squadra. Non ci sarà il presidente Giulini, imopegnato oggi a Milano. Ieri sera tutta la squadra ha cenato al Bistroquet di Sain Vincent, ristorante sardo molto frequentato, con il titolare Giuseppe Sirigu di Orroli felice di poter avere i giocatori del Cagliari.

