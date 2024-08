Marin crede nel “suo” Cagliari  

«Sono molto contento di essere tornato, ora spero di aiutare il più possibile la squadra a raggiungere i suoi obiettivi». Razvan Marin si è ripreso il Cagliari dopo due anni in prestito all'Empoli e, dopo tre partite ufficiali fra campionato e coppa, è già diventato uno degli insostituibili di Davide Nicola. Fra Carrarese, Roma (dove ha vinto il nuovo premio Player of the Match di Lega Serie A e Panini) e Como ha giocato 270' su 270' sempre bene, risultando uno dei migliori rossoblù dell'avvio di stagione. Con il vantaggio di conoscere già le idee del nuovo allenatore: «Ho un buon rapporto con Nicola, lo conosco da sei mesi avendo lavorato con lui a Empoli», sottolinea in un'intervista rilasciata a Dazn, «ci rispettiamo, è uno che ti dà tanto ma chiede anche di dargli tanto. Io comunque do sempre tutto: sono uno che lavora e si impegna sempre per aiutare i miei compagni a portare la squadra a fare il meglio possibile».

Di ritorno

Marin a luglio 2022 si era trasferito in prestito all'Empoli, rimanendo poi in Toscana anche nella scorsa stagione. Gli azzurri avevano il diritto di riscatto, ma (a sorpresa) a fine giugno hanno deciso di non esercitarlo. E al giocatore non è certo dispiaciuto, anche perché il rientro sarebbe potuto avvenire in anticipo: «Ero contento di tornare: io e il Cagliari ci siamo lasciati dopo un periodo un po' brutto», afferma ricordando come fosse andato via dopo la retrocessione, «ma ero già quasi tornato l'anno scorso con Ranieri: avevo parlato anche col mio procuratore, gli avevo detto che sarei tornato senza problemi». Rispetto a due anni fa ha trovato una squadra cresciuta: «In generale ho trovato mentalità e umore diversi, molto più piacevoli e buoni. Vedo bene tutti i compagni, Luvumbo è cresciuto veramente tanto. Me lo ricordo da quando ero qua: era più giovane e un po' più immaturo, ora è uno che può fare la differenza».

Crescita ulteriore

Marin non vuole fermarsi alle prime buone prestazioni, ma far fare al Cagliari altri passi avanti. «Spero di arrivare il più lontano possibile, di aiutare la squadra con tanti gol, assist e buone prestazioni. La lotta salvezza? Secondo me dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi, perché se facciamo quello che dobbiamo fare e continuiamo con prestazioni come quella con la Roma sicuramente sarà tutto più facile. Io comunque conto su di me, sui miei compagni e sulla squadra: possiamo raggiungere la salvezza il prima possibile».

Per inizio settembre, Marin figura nei preconvocati della Romania per le prime due partite di Nations League. In nazionale è reduce dalla buona esperienza personale e di squadra agli Europei: «Una grande emozione avere tutta la gente dietro di noi, abbiamo giocato bene e fatto dei bei risultati. Ora dobbiamo continuare e prepararci per i Mondiali». Ma per lui, prima di tutto, da adesso in poi c'è di nuovo il Cagliari.

