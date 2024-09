Marin contro il suo passato 

Razvan Marin ci ha messo poco tempo a diventare di nuovo un titolare fisso del Cagliari. E ora è pronto per sfidare il suo passato. Domani ritroverà l'Empoli, la squadra dove ha giocato in prestito nelle scorse due stagioni e che l'avrebbe potuto riscattare a giugno, quando a sorpresa decise di non versare nelle casse rossoblù 2 milioni. Un rientro avvenuto in un momento in cui ancora non era sicuro l'arrivo di Davide Nicola, con cui il rumeno aveva lavorato proprio in Toscana nell'ultima parte dello scorso campionato e che sembrava essere solo momentaneo, in attesa di trovare un’altra sistemazione. Invece, una volta ingaggiato il tecnico piemontese, Marin è tornato a essere una presenza certa del Cagliari: sempre dal 1' e fra i più positivi in questo avvio, sostituito anzitempo solo domenica col Napoli al 77' e a gara ampiamente compromessa. Con l'aggiunta di due gol in altrettante partite con la Romania durante la sosta, che ne hanno certificato il rilancio in grande stile.

Grande ex

Marin si è trasferito all'Empoli a luglio 2022, dopo l'amara retrocessione col Cagliari. In Toscana all'inizio era in prestito secco: 34 presenze e 2 gol, entrambi a gennaio contro Lazio (al 94' per un pareggio) e Torino. Quasi sempre titolare, tanto che per il 2023-2024 i due club avevano deciso di estendere il prestito aggiungendo il diritto di riscatto, col Cagliari che - in caso di acquisto a titolo definitivo da parte dell'Empoli - avrebbe ottenuto il 50% da una futura rivendita. Strada per la cessione che sembrava spianata, anche perché in azzurro continuava a essere centrale. Soprattutto dall'arrivo di Nicola, a gennaio, dato che con Zanetti e Andreazzoli aveva giocato solo due volte 90'. Poi 14 presenze su 18 di cui 9 per intero, 4 sostituituzioni e un subentro solo nell'esordio dell'allenatore col Monza. Con Nicola, Marin ha giocato quasi sempre, ecco perché non è stato strano vedere il suo nome uscire dalla lista dei possibili partenti.

Rivitalizzato

«È un giocatore che rientra ed è nella rosa, con Nicola faremo le valutazioni del caso perché lo conosce molto bene». Così aveva detto il direttore sportivo Nereo Bonato nella conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, l'8 luglio, quando Marin era ancora fra i cedibili. C'è voluto poco perché la società si convincesse che non era da vendere, anche perché il fatto di aver già lavorato col nuovo tecnico (come Luperto) ha permesso di essere avanti rispetto ai compagni nella conoscenza delle idee di calcio che Nicola vuole proporre. «Ci rispettiamo, è uno che ti dà tanto ma chiede pure di dargli tanto: io comunque do sempre tutto», le recenti parole di Marin in un'intervista a Dazn. Ora del Cagliari è di nuovo un punto fermo, come avvenne nella prima stagione quando fu preso dall'Ajax (2020-2021). Gli è mancato il gol, sfiorato nelle traverse contro Roma e Napoli, ma magari potrà trovarlo proprio domani nella sfida da ex.

RIPRODUZIONE RISERVATA