Marilisa Marongiu e gli insulti anonimi: «Andremo avanti» 

«Si è seccata una pergola, ma basta una potatura e la pianta riprenderà vigore». Scomoda Costantino Nivola, cerca di immaginarne un eventuale commento alla luce di un volantino infarcito di insulti e accuse, fatto girare per Orani in forma anonima dal codardo di turno. Marilisa Marongiu, 46 anni, veterinaria Asl e assessora comunale dei Lavori pubblici, guarda avanti. La definizione di “zeracca di Roberto Deriu” non scalfisce l’autostima e quell’incarico dato dagli elettori a lei e al sindaco Marco Ziranu. «Andiamo avanti, non ci spaventiamo di certo».

Una lettera inviata in municipio e a diverse attività commerciali di Orani. Poi un titolo a corredo, alquanto velenoso: «Il ladro, l’idiota e la zeracca». Nel mirino una bella fetta di Giunta oranese, vicina al capogruppo del Pd in Consiglio regionale, il nuorese Roberto Deriu. Ovvero: il sindaco Marco Ziranu; l’assessore del Bilancio, Gonario Ladu; l’assessora dei Lavori pubblici, Marilisa Marongiu. Quest’ultima puntualizza: «Basta guardarsi intorno per capire che il nostro lavoro lo abbiamo fatto e nessuno di noi si è arricchito in questi anni di amministrazione. Anzi, abbiamo tolto tempo alle nostre cose e alle nostre famiglie». L’assessora e segretaria provinciale del Pd aggiunge: «A mio avviso non c’è una spiegazione per questo attacco. Di tanto in tanto spunta qualcuno e pensa di poter criticare, senza essere addentro alla macchina amministrativa. In quella lettera ci sono un sacco di fandonie. Comunque, quelle parole hanno il valore di chi le ha scritte».

RIPRODUZIONE RISERVATA