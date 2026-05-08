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Orani.
09 maggio 2026 alle 00:48

Marilisa Marongiu e gli insulti anonimi: «Andremo avanti» 

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«Si è seccata una pergola, ma basta una potatura e la pianta riprenderà vigore». Scomoda Costantino Nivola, cerca di immaginarne un eventuale commento alla luce di un volantino infarcito di insulti e accuse, fatto girare per Orani in forma anonima dal codardo di turno. Marilisa Marongiu, 46 anni, veterinaria Asl e assessora comunale dei Lavori pubblici, guarda avanti. La definizione di “zeracca di Roberto Deriu” non scalfisce l’autostima e quell’incarico dato dagli elettori a lei e al sindaco Marco Ziranu. «Andiamo avanti, non ci spaventiamo di certo».

Una lettera inviata in municipio e a diverse attività commerciali di Orani. Poi un titolo a corredo, alquanto velenoso: «Il ladro, l’idiota e la zeracca». Nel mirino una bella fetta di Giunta oranese, vicina al capogruppo del Pd in Consiglio regionale, il nuorese Roberto Deriu. Ovvero: il sindaco Marco Ziranu; l’assessore del Bilancio, Gonario Ladu; l’assessora dei Lavori pubblici, Marilisa Marongiu. Quest’ultima puntualizza: «Basta guardarsi intorno per capire che il nostro lavoro lo abbiamo fatto e nessuno di noi si è arricchito in questi anni di amministrazione. Anzi, abbiamo tolto tempo alle nostre cose e alle nostre famiglie». L’assessora e segretaria provinciale del Pd aggiunge: «A mio avviso non c’è una spiegazione per questo attacco. Di tanto in tanto spunta qualcuno e pensa di poter criticare, senza essere addentro alla macchina amministrativa. In quella lettera ci sono un sacco di fandonie. Comunque, quelle parole hanno il valore di chi le ha scritte».

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