Marijuana, scoperte 30mila piante 

Oltre trentamila piante di marijuana scoperte in sei grandi capannoni nelle campagne di Uta. Le hanno trovate i Carabinieri della stazione cittadina in località “Su Coddu”, arrestando anche un agricoltore 60enne, originario di Desulo. Al blitz hanno preso parte anche i militari del Nucleo investigativo della Compagnia di Cagliari, quelli del Nucleo operativo di Iglesias e una squadra dei Cacciatori di Sardegna.

Il blitz dei carabinieri

L’operazione ha preso il via grazie ad una segnalazione dei militari della stazione di Uta che avrebbero raccolto una serie di “voci” su presunti movimenti sospetti nella zona. Dopo una serie di pedinamenti e servizi di osservazione da parte degli uomini dell’Investigativo, i carabinieri sono riusciti a trovare il punto esatto dove era nascosta la piantagione. Ieri mattina è scattato un blitz con anche lo squadrone elitrasportato di Abbasanta: nelle sei serre agricole sono state scoperte circa 30mila piante di canapa indiana, di altezza compresa tra i 50 e i 170 centimetri, tutte in avanzato stato di maturazione. Nel corso dell’operazione è stato sorpreso sul posto e bloccato un uomo che, stando alla ricostruzione dei carabinieri, dalle prime ore del mattino avrebbe lavorato nell’azienda. Si tratta di Franco Ladu, 60 anni, originario di Desulo, che su disposzione del magistrato di turno, il sostituto procuratore Nicola Giua Marassi, è stato arrestato con l’accusa di “produzione di sostanza stupefacente” e trasferito nel carcere di Uta. Nelle prossime ore comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari Marco Mascia per la convalida. Lo difenderà l’avvocato Gianfranco Meloni del foro di Oristano, nominato legale di fiducia.

Le indagini

L’intera area, le serre e la relativa piantagione sono state sequestrate. I campioni prelevati dalle piante saranno esaminati dagli specialisti del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche (Ris) per capire quanto sia la percentuale di THC presente, ovvero quanto principio attivo drogante abbia il prodotto della coltivazione. «L’intervento», si legge in una nota dell’Arma, «si inserisce nel quadro delle costanti attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia di stupefacenti svolte dai Carabinieri. La capillare presenza sul territorio e il solido legame di prossimità con le comunità locali si confermano strumenti indispensabili per monitorare con efficacia anche le aree rurali più isolate, consentendo di recidere sul nascere filiere criminali complesse a tutela della legalità e della sicurezza pubblica». Le indagini, in ogni caso, non sono ancora terminate. I militari del Nucleo investigativo del Comando Provinciale – guidati dal colonnello Daniele Credidio e dal maggiore Enrico Santurri – proseguiranno gli accertamenti per capire se vi siano altre persone coinvolte, ma nel frattempo si registra il successo dell’intuizione e delle fonti degli uomini della Stazione cittadina coordinati dal maresciallo Domenico Valitutto.

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