Marijuana nello zaino: 44enne denunciato  

La droga era nello zaino e non è sfuggita al fiuto dei cani dell’unità cinofila della Guardia di Finanza impegnati in un controllo in piazza Matteotti. Così i militari dei Baschi Verdi hanno recuperato 93 grammi di marijuana nella sacca di un 44enne, identificato e denunciato.

I finanzieri hanno svolto diversi servizi di prevenzione non solo nella piazza, ma anche alla Marina e nelle altre zone della movida. In azione non solo i Baschi Verdi ma anche i cani antidroga. Ed è grazie all’unità cinofila che sono stati sequestrati 93 grammi di marijuana che un 44enne trasportava in uno zaino. La sostanza è stata sequestrata. In un altro intervento, a San Sperate, è stato identificato un ventenne con 23 grammi di marijuana: il giovane è stato segnalato alla Prefettura come consumatore, oltre al ritiro immediato della patente di guida perché una parte della droga è stata ritrovata nella sua vettura.

RIPRODUZIONE RISERVATA