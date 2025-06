Marijuana nelle serre comunali 

Serre comunali realizzate decenni fa, nelle campagne di Magangiosa a Sestu, e oramai abbandonate da tempo. È qui che Gianluca Mereu, 51 anni, aveva avviato, secondo le accuse, la coltivazione di piante di marijuana. Sono stati i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari a sorprenderlo all’interno delle strutture in stato fatiscente: quando i militari sono arrivati, Mereu stava azionando l’impianto di irrigazione a goccia utilizzato per far crescere circa 300 piante di canapa indiana alte in media un metro e 80 centimetri. L’operazione si è conclusa venerdì sera: ieri mattina nel processo per direttissima l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto i domiciliari per Mereu in attesa della prossima udienza. Le indagini vanno avanti per capire se ci siano altre persone coinvolte nell’attività illegale.

I sospetti

Da alcuni giorni i carabinieri del nucleo investigativo, coordinati dal comandante Nicola Pilia, stavano cercando delle conferme ad alcune informazioni raccolte su dei movimenti sospetti nelle campagne di Sestu e, più precisamente, in vecchie serre comunali costruite in passato con fondi comunitari nella zona di Magangiosa. Convinti di trovare qualcosa, venerdì hanno effettuato il blitz con la collaborazione dei Cacciatori di Sardegna. All’interno di una serra è stato bloccato il 51enne, un incensurato di Sestu. Il sistema di irrigazione e le piante di canapa indiana (circa 300) sono state sequestrate dagli investigatori che hanno effettuato anche la perquisizione domiciliare nell’abitazione di Mereu: qui, sempre secondo le accuse, sono stati ritrovati 200 grammi di infiorescenze già essiccate e un chilo e mezzo della stessa sostanza in fase di essiccazione, oltre a bilancini di precisione e tutto il necessario per la lavorazione, il confezionamento e l’imbustamento dello stupefacente.

Gli esami dei Ris

Sulle piante sono stati effettuati gli accertamenti da parte dei carabinieri del Ris che hanno confermato la presenza di un alto contenuto di principio attivo. Questo, come ricostruito dai carabinieri, avrebbe permesso di produrre sostanza stupefacente di alta qualità. Intanto le indagini degli investigatori vanno avanti. Difficile ipotizzare che il 51enne facesse tutto da solo. Per questo si cercano eventuali complici nella gestione dell’attività illegale. L’operazione dei carabinieri del comando provinciale di Cagliari è molto simile a quella dell’ottobre del 2023: sempre in questa zona i militari avevano sequestrato duemila piante di canapa indiana messe a essiccare in un terreno di un’azienda agricola. Era finito in manette un agricoltore, parente di Gianluca Mereu, mentre un giovane era stato denunciato.

