Marijuana nel bunker sotto terra 

Non era una cantina né un rifugio per attrezzi: sotto terra, ben nascosto alla vista e praticamente invisibile dall’esterno, da cui accedeva tramite dei cunicoli, in quella che inizialmente doveva essere una grande cisterna d’acqua, si celava una vera e propria serra sotterranea per la coltivazione di marijuana. Una struttura che, secondo gli inquirenti, era un vero e proprio bunker clandestino per la produzione di canapa indiana.

A finire in manette sono stati padre e figlio, A. e F. P., allevatori di 55 e 19 anni, entrambi residenti a Gavoi.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Ottana e Gavoi, al termine di un’indagine che ha permesso di individuare e smantellare l’insospettabile impianto.

Il bunker

La serra era dotata di illuminazione artificiale attiva 24 ore su 24, sistemi di ventilazione e irrigazione e ogni accorgimento tecnico necessario per garantire una produzione costante di sostanza stupefacente durante tutto l’anno, al riparo da occhi indiscreti e soprattutto dalle osservazioni aeree. Una struttura ben congegnata, capace di sfuggire alla gran parte delle nuove tecniche di video cromo rilevazione dall’alto.

Il blitz

Il sequestro della serra sotterranea è avvenuto mercoledì. All’operazione hanno partecipato i militari della compagnia di Ottana e i Cacciatori di Sardegna. Un sequestro non ingente come quantità ma dall’altissimo interesse investigativo che dimostra come si escogitano sempre modi nuovi per sfuggire ai controlli. All’interno del bunker sono state rinvenute circa 60 piante di marijuana, dei bidoni contenenti hashish e infiorescenze già sbocciolate di canapa indiana, pronte per l’essiccazione.

L’arresto

I due indagati sono stati arrestati e portati in carcere. Ieri mattina sono comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari Giovanni Angelicchio per gli interrogatori di garanzia. Entrambi, assistiti dall’avvocata Francesca Catte, hanno reso dichiarazioni spontanee. Il pubblico ministero titolare dell’indagine è Sandra Maria Benedetta Picicuto. Il giudice ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA