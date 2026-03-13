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Oristano.
14 marzo 2026 alle 00:25

Marijuana nascosta in casa, arrestato 

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A casa custodiva un po’ di tutto: hascisc, marijuana, cocaina e attrezzature varie per confezionare le dosi di droga. Per la Polizia non ci sono stati dubbi e due giorni fa è scattato l’arresto di un 50enne, dipendente di un negozio di autoricambi. Per Simone Firinu ieri è stato convalidato l’arresto, la giudice ha disposto l’obbligo di firme in attesa del processo che proseguirà nelle prossime settimane.

I controlli

Da qualche tempo gli uomini della squadra mobile, coordinati dal vicequestore aggiunto Samuele Cabizzosu, seguivano alcuni movimenti sospetti. E giovedì sera hanno aspettato l’orario di chiusura della rivendita per avvicinare il 50enne, sospettando che potesse avere droga. Controllo di routine che poco dopo è proseguito con la perquisizione nella casa di Firinu. Qui gli agenti hanno trovato 300 grammi di hascisc, 100 grammi di marijuana, una piccola quantità di cocaina, un bilancino di precisione e altro materiale destinato, secondo gli investigatori, al confezionamento delle dosi di droga. Il 50enne è stato arrestato in flagranza di reato.

In Tribunale

Ieri mattina Simone Firinu è stato accompagnato in Tribunale per il processo per direttissima. La giudice Federica Colantonio ha convalidato l’arresto su richiesta del pubblico ministero Sara Ghiani, mentre la difesa con l’avvocata Silvana Citroni ha chiesto termini a difesa per poter esaminare gli atti e mettere a punto la strategia difensiva. La giudice ha poi disposto l’obbligo di firma per il 50enne. Le indagini della squadra mobile vanno avanti, così come i controlli per contrastare lo spaccio di droga. ( v.p. )

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