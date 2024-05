Marijuana legale: due imprenditori assolti dal giudice 

In due aziende agricole di Barrali e Orotelli, il 14 ottobre 2021, era stata scoperta dalla Guardia di Finanza oltre una tonnellata di cannabis light, poi sequestrata il giorno dopo con decreto del pubblico ministero al termine di un blitz dei militari che aveva fatto finire nei guai gli imprenditori Antonio Baldus (55 anni di Ortacesus) e Francesco Carta (45, di Orotelli). Terminato il processo, svoltosi con il rito abbreviato, entrambi sono stati assolti nei giorni scorsi dal Tribunale di Cagliari sul principio dell’inoffensività del reato. Il giudice Luca Melis ha comunque disposto la confisca del materiale sequestrato, visto in qualche caso – seppure di pochissimo – le piantine superavano la quantità di principio attivo previsto per la marijuana light.

Il blitz era stato uno dei tanti che avevano colpito i produttori di “cannabis sativa” dopo una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione. Per le Procure, che avevano interpretato quella decisione della Suprema Corte, la norma avrebbe stabilito la possibilità di trattare le infiorescenze di queste piante dal bassissimo principio attivo solo alle sole società autorizzate alla loro trasformazione. Non dunque alle aziende agricole che si occupavano solo della coltivazione e del taglio della canapa.

Terminato il processo in abbreviato, nonostante la richiesta di condanna del pm, il giudice ha dato ragione agli avvocati Roberto Zanda e Annalisa Esposito (per Baldus) e Lorenzo Simonetti (Carta), assolvendo entrambi dall’accusa di coltivazione e detenzione di droga: il fatto non sussiste.

RIPRODUZIONE RISERVATA