Marijuana, la città crocevia del traffico 

L’ultimo colpo è di appena una settimana fa col recupero di quasi duemila piante di canapa indiana già messe ad essiccare a Sa Magangiosa, nelle campagna della città. Roba di qualità come hanno certificato gli esperti dell’Arma: undici per cento di principio attivo. Si sarebbero potuti ricavare 1400 chili puliti di marijuana, pronti da immettere nel mercato.

Sestu si conferma così crocevia del traffico di droga nell’hinterland e in Sardegna. Negli ultimi enormi quantità di stupefacente sono finite sotto chiave per un valore di milioni di euro, addirittura nove secondo alcune stime.

La lotta

In prima linea per fronteggiare il business illegale ci sono i carabinieri della Stazione di Sestu, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, e i colleghi del reparto operativo e radiomobile della Compagnia di Quartu, guidati dal capitano Pietro Lucania. Al blitz di Sa Magangiosa i militari stavano lavorando da tempo e sono arrivati nel vecchio deposito seguendo l’intuito, ma anche i risultati di accertamenti durati giorni. Con appostamenti e raccolta di confidenze nel mondo dello spaccio. Solo l’ultima tappa di un infinito filone d’indagine che negli ultimi anni ha consentito di scoprire sempre nelle campagne di Sestu altre piantagioni, in aggiunta al recupero di droga pesante come eroina e cocaina. Risultati frutto di buone fonti e di un monitoraggio costante del territorio dove – questo è il sospetto – potrebbero nascondersi altre coltivazioni.

Nuove indagini

Per questo si susseguono vertici in caserma e sopralluoghi a campione nelle campagne sestesi dove la canapa indiana pare trovare un habitat particolarmente favorevole. Negli ultimi giorni diverse persone sono state interrogate, alcune controllate con discrezione. Perché non si vuole lasciare nulla di intentato per spezzare il traffico e risalire non solo ai produttori e ai destinatari della droga, ma anche ai finanziatori.

I precedenti

Così si segue il filo invisibile che potrebbe collegare questa operazione a quelle del passato, perché alcuni dei protagonisti potrebbero essere gli stessi. C ome ad es empio nel caso del blitz del 2017 a “Forada s’arena”, dove i carabinieri trovarono una coltivazione ricavata in un sotterraneo: un’area di 100 metri quadrati con 600 piante di marijuana, nascosta sotto una porcilaia.come nel caso dell’operazione del 2022, quando i carabinieri di Sestu e Quartu si spostarono ai confini con Ussana sequestrando 800 piante di canapa indiana e 900 chili di marijuana. Senza contare le tante altre mini coltivazioni a “Carriolu Paderi” o a “Cannedu” e i numerosi sequestri di carichi importanti di eroina e cocaina.

