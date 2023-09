Marijuana, in Sardegna boom di piantagioni Sullo sfondo c’è la mafia 

Non hanno piantato radici. Ma in Sardegna le mafie tradizionali hanno le loro «proiezioni, con investimenti finalizzati al riciclaggio di proventi illecitamente accumulati in altre regioni». A mettere in piedi sempre più fiorenti (e non è un modo di dire) business illeciti ci pensano i criminali locali, che si arricchiscono grazie al «florido mercato della produzione e dello spaccio di stupefacenti, in particolare marijuana, che viene prodotta in grandissime quantità nelle coltivazioni illegali dissimulate nei territori più impervi dell’entroterra isolano». Merce da esportare. Ed ecco che nasce il legame con le mafie, che aprono i canali con l’Italia e con l’estero, in un sistema di scambio: la canapa esce, entrano altri tipi di droghe. Con gli acquisti dei carichi finanziati, a volte, con il bottino degli assalti ai portavalori.

La relazione della Dia

Il circuito dei rapporti tra Sardegna isola della droga e criminalità organizzata è tracciato nell’ultimo rapporto della Direzione investigativa antimafia, presentata dal ministero dell’Interno: una foto dei movimenti delle piovre ‘ndrangheta, Cosa nostra, camorra e sacra corona unita, che si allungano fino ad arrivare da questa parte del Tirreno, dove trovano alimentazione, appoggi e complicità. Un dossier, riferito al secondo semestre del 2022, che nelle dinamiche fuorilegge dell’Isola arriva a rafforzare un concetto già emerso dal report annuale sugli stupefacenti consegnato il mese scorso alla Camera: è risultato che nel 2022 in Sardegna sono state sequestrate 15 tonnellate di marijuana, la metà di quella intercettata in tutta Italia.

Isola della marijuana

«Anche in considerazione della posizione geografica», scrive l’Antimafia, «l’Isola risulta caratterizzata da un progressivo e costante incremento del traffico di stupefacenti». Un trend in crescita negli ultimi anni, nei quali si è osservata «oltre alla considerevole produzione locale di marijuana, una graduale, maggiore importazione di altre tipologie di stupefacenti dalla Penisola e dall’estero». La Dia deduce che «parte della produzione isolana sia di fatto destinata ad essere esportata verso altri mercati italiani ed esteri». Ovvio quindi per gli investigatori che si sia creata una necessaria vicinanza dei “coltivatori” isolani con organizzazioni criminali con influenza ultraregionale». Mafie, quindi.

La piantagione

A conferma delle vaste dimensioni dei traffici sardi arriva un’operazione dei carabinieri di Cagliari e Oristano conclusa ieri: fra i terreni coltivati a mais nelle campagne di Arborea sono stati scoperti filari con 3.300 piante di marijuana ad alto tasso di Thc, il principio dello sballo. Ad armeggiare con l’impianto di irrigazione c’era uno studente di 18 anni del paese, Vittorio Pinos, finito in carcere. Difeso dall’avvocato Antonello Casula, lo studente compare stamattina all’udienza di convalida. Gli inquirenti hanno sequestrato e distrutto la canapa e adesso sono al lavoro per individuare una eventuale rete per la commercializzazione dello stupefacente. Le piante erano più basse di quelle sequestrate in passato: una nuova tipologia, creata per essere più difficile da individuare.

Assalti ai portavalori

Il report della Dia concentra l’attenzione anche su un altro fenomeno, gli assalti ai portavalori: «Un crimine spesso direttamente collegato al traffico di stupefacenti», è riportato, con riferimento alle recenti dichiarazioni della presidente della Corte d’Appello di Cagliari, Gemma Cucca, che aveva detto: «Le indagini e i processi dimostrano lo stretto legame tra questi reati, commessi con armi micidiali, e il traffico organizzato di droga, spesso finanziato con i proventi delle rapine».

Investimenti russi

La Sardegna piace ai mafiosi, ma non solo. Nel capitolo dedicato alla criminalità dei Paesi definiti “ex Urss”, la Dia sottolinea che «i capitali russi vengono reinvestiti anche in Italia, e in particolare nelle aree costiere dell’Emilia Romagna, della Toscana e della Sardegna, principalmente nei settori immobiliare, finanziario e nel comparto import-export». Dalla Russia, senza amore.

RIPRODUZIONE RISERVATA