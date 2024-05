Marijuana in casa, scatta il fermo 

Nella casa in cui abitava per motivi di lavoro a Bosa c’erano poco più di 800 grammi di marijuana e per questo un carpentiere di Macomer è stato arrestato dai carabinieri che lo avevano fermato a un posto di controllo. Antonio Falchi, 48 anni, è comparso ieri in Tribunale per il processo per direttissima. Il pm Armando Mammone aveva chiesto la convalida del fermo e l’obbligo di dimora a Bosa, mentre l’avvocata Serena Contini una misura più leggera, l’obbligo di firma, oltre che i termini a difesa. La giudice Cristiana Argiolas ha poi disposto quest’ultima misura, aggiornando l’udienza a mercoledì 15.

Le manette sono scattate martedì sera, quando i carabinieri di Macomer hanno fermato il carpentiere per un controllo. Dopo aver perquisito l’auto, i militari hanno verificato l’abitazione in cui Falchi sta per ragioni lavorative: sono stati trovati tre involucri con diverse quantità di marijuana per un totale di 800 grammi.

