Marijuana in casa, in manette un 25enne incensurato 

Operazione antidroga dei carabinieri di Sestu con l'arresto di un giovane incensurato e col recupero di marijuana. Sotto accusa, un 25enne, Salvatore Farris, disoccupato, accusato di detenzione di stupefacenti a fine di spaccio.

Comparso in Tribunale poche ore dopo essere finito agli arresti domiciliari, l’indagato attraverso il suo legale ha chiesto e ottenuto i termini a difesa. L’arresto è stato convalidato: Farris è stato però scarcerato con l’obbligo di dimora a Sestu. Il processo è stato rinviato al 1° marzo. Sino a questa data ha l’obbligo di non uscire di casa dalle 22 alle 7.

L'operazione coordinata dal luogotenente Riccardo Pirali, comandante della stazione, è scattata dopo giorni di indagini e appostamenti col giovane seguito con particolare attenzione delle forze dell’ordine.Erano le 23,30 della scorsa notte quando i militari di Sestu, hanno fermato il disoccupato: perquisito, è stato trovato in possesso di uno spinello e 15 grammi di marijuana. Al termine della successiva perquisizione domiciliare, eseguita presso la sua residenza, sono stati rinvenuti ulteriori 325 grammi di marijuana imbustata sottovuoto, 5 grammi di hashish, due semi di canapa indiana e due bilance elettroniche di precisione, nonché diverso materiale necessario per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente.

